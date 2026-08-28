MotoGP | Gp Aragon: pre-qualifiche, Bezzecchi da record, Di Giannantonio è quarto
Il pilota riminese dell'Aprilia ha chiuso davanti ai fratelli Marquez con Alex davanti a Marc, Bagnaia costretto alla Q1
MotoGP Pre-qualifiche GP Aragon – Marco Bezzecchi inizia alla grande il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento della MotoGP 2026 in programma al Motorland.
Il pilota riminese dell’Aprilia ha infatti ottenuto il miglior tempo delle pre-qualifiche con il nuovo record della pista, 1:45.455, crono ottenuto al 22esimo dei 23 giri effettuati.
Il #72 della casa veneta ha portato la sua RS-GP26 davanti alle Ducati dei fratelli Marquez, con Alex (BK8 Gresini Racing MotoGP) che ha chiuso a soli 10 millesimi dal “Bez”, con un vantaggio di 0.028s su suo fratello Marc (Ducati Factory, il più veloce delle FP1, ndr).
Quarto tempo per Fabio Di Giannantonio che in sella alla Ducati GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha chiuso davanti all’ottimo Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP), rientrato in pista dopo l’infortunio di Assen.
Raul Fernandez in sella all’Aprilia RS-GP26 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha chiuso sesto, davanti al compagno di marca nonché leader della classifica iridata Jorge Martin e alla migliore delle KTM, ancora una volta la RC16 di Pedro Acosta.
In Top Ten e qualificati direttamente alla Q2 anche Franco Morbidelli con la seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e il rientrante Johann Zarco, fermo dal terribile incidente di Barcellona, quando la sua gamba rimase impigliata nella ruota posteriore della Ducati di Pecco Bagnaia.
Zarco ha preceduto di soli 0.010s il team-mate in Honda LCR, il rookie Diogo Moreira (il primo della classifica costretto alla Q1, ndr), a sua volta davanti ai nostri Luca Marini (Honda Factory) e Pecco Bagnaia (Ducati Factory) e all’iridato 2021 della Top Class Fabio Quartararo (Yamaha Factory).
Indietro gli altri italiani, Enea Bastianini in sella alla KTM RC16 del Team Tech3 ha chiuso 17esimo, mentre Lorenzo Savadori (che sostituisce l’infortunato Ai Ogura in sella alla seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team) ha chiuso 22esimo e buon ultimo.
Foto: Michelin
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MotoGp Pre Qualifiche Aragon - Motorland - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1:45.455
|2
|73
|Alex Marquez
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:45.465
|+0.010
|3
|93
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|1:45.493
|+0.038
|4
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:45.754
|+0.299
|5
|54
|Fermin Aldeguer
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|1:45.895
|+0.440
|6
|25
|Raul Fernandez
|Superfile Trackhouse Motogp Team
|1:45.959
|+0.504
|7
|89
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|1:46.027
|+0.572
|8
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:46.064
|+0.609
|9
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:46.218
|+0.763
|10
|5
|Johann Zarco
|Castrol Honda Lcr
|1:46.298
|+0.843
|11
|11
|Diogo Moreira
|Pro Honda Lcr
|1:46.308
|+0.853
|12
|10
|Luca Marini
|Honda Hrc Castrol
|1:46.376
|+0.921
|13
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|1:46.487
|+1.032
|14
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:46.618
|+1.163
|15
|36
|Joan Mir
|Honda Hrc Castrol
|1:46.623
|+1.168
|16
|42
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:46.704
|+1.249
|17
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull Ktm Tech3
|1:46.949
|+1.494
|18
|33
|Brad Binder
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:47.009
|+1.554
|19
|43
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:47.093
|+1.638
|20
|44
|Pol Espargaro
|Red Bull Ktm Tech3
|1:47.188
|+1.733
|21
|7
|Toprak Razgatlioglu
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|1:47.357
|+1.902
|22
|32
|Lorenzo Savadori
|Superfile Trackhouse Motogp Team
|1:47.709
|+2.254
Aragon - Motorland - Risultati Pre Qualifiche
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