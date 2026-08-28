MotoGP | Gp Aragon: pre-qualifiche, Bezzecchi da record, Di Giannantonio è quarto

MotoGP Pre-qualifiche GP Aragon – Marco Bezzecchi inizia alla grande il Gran Premio di Aragon, tredicesimo appuntamento della MotoGP 2026 in programma al Motorland.

Il pilota riminese dell’Aprilia ha infatti ottenuto il miglior tempo delle pre-qualifiche con il nuovo record della pista, 1:45.455, crono ottenuto al 22esimo dei 23 giri effettuati.

Il #72 della casa veneta ha portato la sua RS-GP26 davanti alle Ducati dei fratelli Marquez, con Alex (BK8 Gresini Racing MotoGP) che ha chiuso a soli 10 millesimi dal “Bez”, con un vantaggio di 0.028s su suo fratello Marc (Ducati Factory, il più veloce delle FP1, ndr).

Quarto tempo per Fabio Di Giannantonio che in sella alla Ducati GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha chiuso davanti all’ottimo Fermin Aldeguer (Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP), rientrato in pista dopo l’infortunio di Assen.

Raul Fernandez in sella all’Aprilia RS-GP26 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha chiuso sesto, davanti al compagno di marca nonché leader della classifica iridata Jorge Martin e alla migliore delle KTM, ancora una volta la RC16 di Pedro Acosta.

In Top Ten e qualificati direttamente alla Q2 anche Franco Morbidelli con la seconda Ducati del Pertamina Enduro VR46 Racing Team e il rientrante Johann Zarco, fermo dal terribile incidente di Barcellona, quando la sua gamba rimase impigliata nella ruota posteriore della Ducati di Pecco Bagnaia.

Zarco ha preceduto di soli 0.010s il team-mate in Honda LCR, il rookie Diogo Moreira (il primo della classifica costretto alla Q1, ndr), a sua volta davanti ai nostri Luca Marini (Honda Factory) e Pecco Bagnaia (Ducati Factory) e all’iridato 2021 della Top Class Fabio Quartararo (Yamaha Factory).

Indietro gli altri italiani, Enea Bastianini in sella alla KTM RC16 del Team Tech3 ha chiuso 17esimo, mentre Lorenzo Savadori (che sostituisce l’infortunato Ai Ogura in sella alla seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team) ha chiuso 22esimo e buon ultimo.

Foto: Michelin

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