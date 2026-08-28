MotoGP | GP Aragon Day 1, Bezzecchi: “Crono importante, sono contento”

Marco Bezzecchi ha iniziato nel migliore dei modi il weekend del Gran Premio di Aragon, tredicesima tappa della MotoGP 2026 in programma al Motorland.

Il pilota dell’Aprilia ha infatti stabilito il miglior tempo delle pre-qualifiche con tanto di record della pista, portando la sua RS-GP26 davanti alle Ducati di Alex e Marc Marquez.

Fisicamente sta meglio rispetto a Silverstone, anche se sperava di stare meglio, soprattutto con il ginocchio che gli da ancora problemi. Ecco cosa ha detto il “Bez” ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Day 1 GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“Crono importante, sono contento, buona giornata. Mi sono trovato bene già da stamattina. Abbiamo fatto un po’ di lavoro nel box, spero di essere più naturale sulla guida domani. Le condizioni della pista si evolvono giorno per giorno, ma era importante finire bene il venerdì. Fisicamente speravo di stare meglio, ma sto meglio rispetto a Silverstone. Il passo non è male, vediamo domani come va il ginocchio, anche per la spalla qua è tosta visto che la pista è tutta a sinistra. Il ginocchio si gonfia tanto, fa molto liquido e mi aspetto che nell’arco della serata si gonfi. Gomme? Quest’anno hanno indurito la soft rispetto all’anno scorso, un po’ come hanno fatto a Silverstone. Perciò era importante provarla, secondo me, anche domani sarà importante cercare di portarla un po’ avanti per vedere come come si evolve.”

Il venerdì di Aragon conferma ancora una volta quanto Bezzecchi sia diventato un pilota capace di gestire situazioni complesse senza perdere lucidità. Il record della pista non è soltanto un dato statistico: è il segnale di una RS‑GP26 che, quando trova le condizioni ideali, riesce a esprimere un potenziale straordinario. Il Motorland è un tracciato tecnico, che richiede precisione nei cambi di direzione e grande sensibilità sull’anteriore, e il fatto che il riminese sia riuscito a emergere sin da subito dimostra la qualità del lavoro svolto nel box.

La gestione fisica rimane però un tema centrale. Il ginocchio che si gonfia e la spalla sollecitata dalle tante curve a sinistra rappresentano variabili che potrebbero influenzare il resto del weekend. Bezzecchi non lo nasconde, ma allo stesso tempo mostra la consueta determinazione: sa che il sabato sarà decisivo per capire quanto potrà spingere sulla distanza e quanto il dolore potrà essere contenuto.

Dal punto di vista tecnico, la questione gomme è un altro elemento chiave. L’indurimento della soft ha cambiato le sensazioni rispetto al 2025, e il lavoro di adattamento richiede tempo e precisione. Bezzecchi ha insistito sull’importanza di continuare a provarla, segno che Aprilia vuole arrivare alla gara con una strategia chiara e dati solidi. La capacità di leggere l’evoluzione della pista, che ad Aragon può cambiare rapidamente con il vento e le temperature, sarà fondamentale.

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