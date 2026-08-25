MotoGP | GP Aragon, Martin: “Ho tanta voglia di correre davanti ai tifosi spagnoli”

Jorge Martin arriva ad Aragon, teatro della 13esima tappa del Motomondiale 2026 al comando della classifica iridata della MotoGP.

Il pilota dell’Aprilia non vede l’ora di correre davanti ai proprio tifosi dopo che lo scorso anno era stato costretto a saltare la gara per infortunio.

“Martinator” che ha 31 punti di vantaggio sul team-mate Marco Bezzecchi e 37 sul compagno di marca Ai Ogura, cercherà di fare bene in un tracciato che gli piace, ecco le sue parole.

Dichiarazioni Jorge Martin Preview GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“Arriviamo a uno dei GP di casa in buona forma. Sono contento del lavoro che stiamo facendo con il team. A Silverstone abbiamo lavorato molto bene e spero di poter continuare sulla stessa strada. Ho tanta voglia di correre davanti ai tifosi spagnoli e di tornare ad Aragón dopo aver saltato questa gara lo scorso anno. Sarà bello guidare per la prima volta la mia Aprilia al MotorLand. Mi piace il tracciato e saremo concentrati sul lavorare al meglio fin da venerdì, per cercare di avere un buon feeling sabato e domenica.”

Il ritorno di Jorge Martin al MotorLand rappresenta uno dei punti più attesi del fine settimana, soprattutto perché il pilota madrileno non ha potuto prendere parte alla gara del 2025. La sua assenza aveva lasciato un vuoto significativo nel pubblico spagnolo, che ora potrà finalmente riabbracciare uno dei protagonisti assoluti della stagione. L’Aprilia arriva ad Aragón con una RS‑GP26 competitiva, capace di adattarsi bene ai circuiti tecnici e ricchi di variazioni altimetriche come quello di Alcaniz.

Il tracciato, lungo 5.08 km e composto da 17 curve, è storicamente favorevole ai piloti che prediligono frenate decise e cambi di direzione rapidi. Martin ha sempre mostrato una particolare sensibilità in queste condizioni, e il MotorLand potrebbe offrirgli l’occasione per consolidare ulteriormente la leadership iridata. Il vantaggio di 31 punti su Bezzecchi è importante ma non ancora sufficiente per gestire: la stagione è lunga e il livello degli avversari resta elevato.

Il pubblico spagnolo rappresenterà un ulteriore stimolo per Martin, che ha sempre dimostrato di esaltarsi nelle gare di casa. La volontà di tornare competitivo su un circuito che apprezza, unita alla necessità di difendere la leadership, rende il GP di Aragón una tappa cruciale nella sua corsa al titolo MotoGP 2026.

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