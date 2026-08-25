MotoGP | GP Aragon, Bezzecchi: “Sarà un weekend impegnativo”

Marco Bezzecchi arriva ad Aragon dopo i due terzi posti ottenuti a Silverstone, dove era stato capace di gestire un fine settimana complesso, condizionato dai postumi dell’infortunio al Sachsenring.

Il pilota riminese ha lavorato con metodo, evitando eccessi e costruendo il risultato attraverso una progressione costante tra sessioni, un approccio che rispecchia il suo modo di interpretare i weekend più delicati.

Arrivando ad Aragon, Bezzecchi si trova davanti a un tracciato che conosce bene e che apprezza per le sue caratteristiche tecniche: 5.08 km, 17 curve, cambi di pendenza e frenate impegnative. È un circuito che richiede precisione, gestione del corpo nelle lunghe pieghe a sinistra e capacità di mantenere fluidità nei tratti più veloci. In questo contesto, la sua condizione fisica diventa un fattore determinante, ma non l’unico: la RS‑GP26 ha mostrato competitività e continuità, elementi che possono aiutarlo a compensare eventuali limiti.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Preview GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“Non vedo l’ora di andare ad Aragon, sarà sicuramente un weekend impegnativo perché dopo Silverstone fisicamente ho avuto una piccola ricaduta provocata dallo sforzo del weekend. Comunque, ce lo aspettavamo, per questo stiamo cercando di sfruttare al massimo questi giorni che abbiamo per rimetterci a posto del tutto. In ogni caso, sono molto contento di andare ad Aragon, è una pista che mi piace molto e ho tanta voglia di salire in moto.”

Bezzecchi ha spiegato di aver avuto una piccola ricaduta fisica dopo Silverstone, un effetto previsto dalla squadra e gestito nei giorni successivi con lavoro mirato. Il suo approccio resta pragmatico: valutare la propria condizione sessione dopo sessione, evitare rischi inutili e puntare a restare nel gruppo dei protagonisti. L’obiettivo non è solo il risultato, ma anche verificare quanto margine di miglioramento ci sia in vista delle prossime gare.

Il MotorLand rappresenta quindi un passaggio chiave: un circuito che può esaltare la sua sensibilità di guida, ma che richiede una tenuta fisica completa. Se riuscirà a mantenere stabilità sul passo e a gestire le fasi più impegnative, Bezzecchi potrà confermare la crescita mostrata nelle ultime settimane e consolidare la sua presenza nelle posizioni di vertice.

Il weekend sarà anche un test per capire quanto la RS‑GP26 possa supportarlo nei tratti più fisici del tracciato e quanto il lavoro svolto dopo Silverstone abbia permesso di recuperare energie. La volontà del pilota è chiara: tornare in moto, ritrovare ritmo e continuare a competere ai livelli che ha dimostrato di poter mantenere.

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