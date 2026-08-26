MotoGP | Ufficiale, Luca Marini correrà con la KTM del Team Tech3

Luca Marini dal prossimo anno sarà in sella alla KTM del Team Tech3, un passaggio che segna una svolta significativa nel suo percorso professionale. La decisione è maturata durante la pausa estiva, periodo in cui le parti hanno potuto approfondire una trattativa rapida ma molto mirata, nata dall’esigenza del costruttore austriaco e del team francese di definire una line‑up equilibrata per il nuovo ciclo tecnico: un pilota d’esperienza accanto a un debuttante, così da garantire continuità, sviluppo e prospettiva.

Fin dai primi colloqui, Marini è stato individuato come il candidato ideale per ricoprire il ruolo di riferimento tecnico del progetto. La sua sensibilità nella fase di messa a punto, già apprezzata in altre esperienze, è stata considerata un elemento strategico per accompagnare la crescita della futura moto 850cc, una piattaforma che richiederà un lavoro metodico e una capacità di interpretazione molto fine. In questo contesto, la presenza di un pilota capace di fornire feedback chiari e coerenti rappresenta un vantaggio competitivo, soprattutto in un momento in cui KTM sta accelerando il proprio processo di sviluppo per colmare definitivamente il gap con i costruttori più consolidati.

Il passaggio di Marini alla struttura Tech3, che negli ultimi anni ha rafforzato il proprio ruolo all’interno dell’universo KTM, si inserisce in una strategia più ampia: valorizzare un team satellite che non sia soltanto un vivaio di talenti, ma un vero laboratorio tecnico. L’arrivo di un pilota esperto permette infatti di distribuire meglio il carico di lavoro tra le due squadre, con la factory team concentrata sulle evoluzioni principali e Tech3 impegnata a validare soluzioni complementari.

Per Marini, questa nuova avventura rappresenta anche un’opportunità personale: dopo stagioni complesse, potrà inserirsi in un ambiente che ha dimostrato di saper crescere con continuità e che punta molto sulla collaborazione interna. La prospettiva di contribuire alla nascita di una moto completamente nuova, come la futura KTM 850cc, aggiunge un ulteriore livello di motivazione, perché gli permette di mettere a frutto la propria attitudine analitica e la capacità di adattarsi a progetti in evoluzione.

Dichiarazioni Guenther Steiner, CEO Tech3 Ingaggio Luca Marini

“Luca è un pilota che abbiamo osservato con grande attenzione, e siamo molto felici di accoglierlo in Tech3 dal 2027. Porta con sé una quantità enorme di esperienza, ma soprattutto la mentalità giusta per ciò che stiamo costruendo. Il 2027 sarà un reset totale per la MotoGP, quindi avere un pilota capace di contribuire al nostro progresso in questa nuova era sarà fondamentale.

Luca sa come lavorare a questo livello: collaborare con gli ingegneri, sviluppare la moto, spingere anche nelle situazioni più difficili. Stiamo entrando in un capitolo entusiasmante con KTM, e crediamo che Luca abbia velocità, esperienza e determinazione per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi.”

Nicolas Goyon, Team Manager Tech3 Ingaggio Luca Marini

“Siamo molto felici che Luca si unisca a noi dal 2027. Ha già dimostrato di saper performare al massimo livello, e la sua esperienza in MotoGP sarà preziosissima mentre entriamo in questa nuova fase. Ha una comprensione profonda di ciò che serve, sia dal lato pilota che tecnico, e siamo certi che sarà una parte importante del nostro percorso con KTM. Non vediamo l’ora di lavorare con lui e scoprire cosa potremo ottenere insieme.”

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