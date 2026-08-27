MotoGP | GP Aragon, Di Giannantonio: “Pronto per questo nuovo weekend”

La MotoGP ha superato il giro di boa della stagione e si prepara a entrare in una fase decisiva, quella in cui ogni dettaglio pesa più del precedente e dove continuità, lucidità e capacità di adattamento diventano fondamentali.

In questo contesto Fabio Di Giananntonio si rimette in moto dopo una pausa di due settimane per affrontare il tredicesimo appuntamento del calendario: il GP di Aragon, una delle tappe più tecniche e selettive dell’intero campionato.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“In queste due settimane di pausa abbiamo lavorato sul fisico, mi sono allenato molto anche sulla moto per continuare a mantenere questo livello di preparazione. Siamo pronti per questo nuovo weekend! Aragon è una pista abbastanza diversa da Silverstone perché c’è una sezione più lenta. Anche in termini di grip è molto differente. L’anno scorso qui avevamo faticato un po’ durante il weekend, ma nella giornata di test eravamo riusciti a trovare qualcosa per dare una svolta alla stagione. Quindi quest’anno avremo ulteriori dati che ci potranno aiutare ad essere ancora più competitivi.”

Il MotorLand Aragon, con le sue curve veloci alternate a sezioni più guidate e un finale di giro che esalta la precisione in frenata, rappresenta un circuito completo, capace di mettere in luce sia la qualità del pacchetto tecnico sia la sensibilità del pilota.

L’obiettivo è chiaro: consolidare le buone sensazioni delle ultime gare e trasformare la crescita mostrata nelle ultime settimane in risultati concreti, sfruttando un tracciato che in passato ha spesso premiato chi riesce a trovare rapidamente il ritmo.

Fabio Di Giannantonio arriva ad Aragon con uno spirito particolarmente positivo. La sua quinta posizione in classifica generale, con 199 punti, lo colloca a soli 10 lunghezze dal secondo posto e a 41 dalla vetta. Numeri che raccontano una stagione di grande solidità, costruita gara dopo gara con costanza, maturità e una capacità sempre più evidente di gestire le fasi critiche dei weekend. Per “Diggia” Aragon non è un circuito qualunque: qui ha vissuto momenti chiave della sua carriera, come il secondo posto ottenuto nel 2017 in Moto3 e, soprattutto, la svolta della scorsa stagione, quando proprio su questo tracciato riuscì a ritrovare fiducia e velocità dopo un periodo complicato nella giornata di test post-gp.

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