MotoGP | GP Aragon, Marini: “Dobbiamo migliorare il venerdì”

Luca Marini dopo aver saltato l’edizione del GP di Aragon 2025 a causa di un infortunio, è pronto ad affrontare la 13esima tappa della MotoGP 2026, in programma proprio al Motorland.

Il pilota pesarese è stato un esempio di costanza in questa stagione: è l’unico pilota ad aver raccolto punti in tutte le gare della domenica, un rendimento che gli vale la decima posizione in classifica generale.

Sa però che un ulteriore passo in qualifica potrebbe proiettarlo ancora più avanti nelle posizioni che contano. Nel 2022, proprio ad Aragón, aveva firmato il giro più veloce della gara chiudendo settimo, il suo miglior risultato in top class su questo circuito.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“Sono soddisfatto della costanza che siamo riusciti a mantenere ogni weekend, e del lavoro del team per continuare a migliorare fino alla griglia della domenica. La nostra continuità è stata molto buona e dobbiamo trovare un po’ più di passo già dal venerdì per semplificarci la vita il sabato e la domenica pomeriggio. Guardando la nostra velocità, abbiamo il potenziale per essere più vicini ai primi, ma stiamo faticando troppo nelle fasi iniziali. L’anno scorso ho saltato Aragón per infortunio, quindi mi aspetto un grande passo avanti rispetto al 2024.”

Il ritorno ad Aragón rappresenta anche un momento chiave per valutare i progressi compiuti dalla Honda RC213V nelle ultime gare. Il lavoro svolto nel reparto corse HRC durante la pausa estiva ha introdotto una serie di micro-aggiornamenti pensati per migliorare la stabilità in frenata e la trazione in uscita di curva, due aspetti fondamentali su un tracciato tecnico e complesso come quello spagnolo.

Le caratteristiche del MotorLand, con le sue variazioni altimetriche e la lunga curva 15 che immette sul rettilineo, metteranno alla prova la capacità della moto di mantenere velocità costante e precisione nelle fasi di transizione.

Per Marini, questo weekend sarà anche un banco di prova mentale: tornare su un circuito dove non corre da due anni significa ricostruire riferimenti, adattare il proprio stile di guida e ritrovare fiducia nelle sezioni più impegnative. Il #10 della Honda (che dal prossimo anno sarà in sella alla KTM del Team Tech32, ndr) ha dimostrato più volte di saper gestire con lucidità le situazioni complesse, e il suo approccio metodico potrebbe rivelarsi decisivo per massimizzare il potenziale della Honda sin dal venerdì. La sua capacità di analizzare i dati e trasformarli in miglioramenti concreti è diventata una delle sue armi principali nel 2026.

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