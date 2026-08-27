MotoGP | Ufficiale, Guevara in Yamaha Pramac

Izan Guevara correrà in MotoGP con il Team Pramac Yamaha. Ad ufficializzarlo la squadra capitanata da Paolo Campinoti, che vedrà lo spagnolo affiancare Toprak Razgatlioglu.

La promozione del pilota spagnolo dalla Moto2 alla Top Class si inserisce nella strategia a lungo termine del costruttore, che punta a valorizzare i giovani talenti attraverso il percorso formativo Yamaha BLU CRU.

Guevara ha mostrato un potenziale straordinario sin dalla conquista del titolo Moto3 nel 2022 e ha continuato a confermarsi durante il Mondiale Moto2 2026, dove è uno dei principali candidati al titolo e dove occupa la seconda posizione in classifica dopo il GP di Gran Bretagna.

Il passaggio in MotoGP rappresenta un nuovo traguardo per il programma BLU CRU, sottolineando l’impegno di Yamaha nel riconoscere, sostenere e far crescere i futuri protagonisti del motociclismo fin dalle prime fasi della loro carriera.

Con la MotoGP pronta a entrare in una nuova era tecnica nel 2027, caratterizzata da moto 850cc e un diverso fornitore di pneumatici (Pirelli), Yamaha ritiene che questo sia il momento ideale per permettere a Guevara di compiere il salto nella classe regina.

Dichiarazioni Paolo Pavesio Managing Director Yamaha Motor Racing, ingaggio Izan Guevara

“La promozione di Izan in MotoGP è l’esempio perfetto di ciò che il programma BLU CRU è stato creato per realizzare. Conosciamo il suo talento da molti anni: la velocità mostrata nel percorso che lo ha portato al titolo Moto3 non lasciava dubbi sulle sue qualità. Dopo due stagioni difficili in Moto2, circa un anno e mezzo fa abbiamo preso un impegno reciproco per aiutarlo a raggiungere l’obiettivo finale: arrivare in MotoGP.

Durante questo percorso, Izan ha dimostrato esattamente ciò che speravamo di vedere. Oltre al talento e alla velocità, è cresciuto molto come pilota e come professionista. La sua etica del lavoro, la determinazione, la costanza e la capacità di migliorare continuamente confermano che è pronto per il passo successivo.

Per Yamaha è entusiasmante accogliere un giovane così talentuoso nel nostro progetto MotoGP. Sviluppare la nuova generazione di piloti è fondamentale per il futuro del nostro sport, e Izan rappresenta esattamente il tipo di talento su cui vogliamo investire.

Con la MotoGP che nel 2027 entrerà in una nuova era tecnica, crediamo anche che il tempismo sia perfetto per un rookie. Tutti dovranno adattarsi a regolamenti e moto completamente nuovi, creando un’opportunità unica per i giovani di crescere e affermarsi al massimo livello. Non vediamo l’ora di accompagnare Izan in questo nuovo capitolo della sua carriera.”

Dichiarazioni Paolo Campinoti Team Principal Pramac Racing ingaggio Izan Guevara

“Oggi inizia un capitolo molto importante per Prima Pramac Yamaha MotoGP, e siamo orgogliosi di accogliere Izan nel team per il 2027. Ha meritato questa opportunità grazie alle sue prestazioni, al suo impegno e ai progressi costanti mostrati durante la sua esperienza in Moto2.

Abbiamo seguito da vicino la sua crescita e abbiamo visto non solo la velocità, ma anche la maturità e la determinazione che ha sviluppato lungo il percorso. Il passaggio in MotoGP è un salto significativo, e crediamo che Izan possieda tutte le qualità necessarie per affrontare questa sfida e continuare a crescere al massimo livello.

Il suo arrivo nella nostra struttura MotoGP rappresenta anche un tassello fondamentale della filosofia alla base della partnership con Yamaha: far emergere giovani talenti e creare un percorso chiaro verso la classe regina. Siamo felici di far parte del cammino di Izan e curiosi di vedere cosa potremo costruire insieme.”

Dichiarazioni Izan Guevara ingaggio Yamaha Pramac MotoGP

“Per me è un sogno che si realizza. Arrivare in MotoGP è sempre stato il mio obiettivo, e so quanto sia difficile raggiungere la classe regina. Sono stati necessari anni di lavoro e tanti sacrifici da parte delle persone che mi sono state vicine.

Voglio ringraziare Yamaha per la fiducia che ha riposto in me. Questa opportunità non è solo il risultato dei miei sforzi, ma anche del supporto che ho ricevuto dai miei genitori, dal team, dal mio fisioterapista e da tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere come pilota e come persona.

Allo stesso tempo, rimango molto concentrato sulla Moto2. Stiamo lottando per il campionato, e il mio obiettivo è chiudere questa fase della mia carriera nel miglior modo possibile.

Guardando al 2027, sono entusiasta della sfida. La MotoGP entrerà in una nuova era, e credo che questo possa creare opportunità per chi arriva dalla Moto2. Il mio primo obiettivo sarà imparare, adattarmi rapidamente e lavorare a stretto contatto con il team. Poi, passo dopo passo, voglio continuare a migliorare e raggiungere il livello più alto possibile.”

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