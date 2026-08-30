MotoGP | GP Aragon Gara, Di Giannantonio: “Weekend complicato ma abbiamo le risposte”

Fabio Di Giannantonio ha chiuso il GP di Aragon al settimo posto, al termine di un weekend più complicato del previsto. Il pilota del VR46 Racing Team ha ammesso di aver faticato più di quanto si aspettasse, soprattutto dopo la caduta nella Sprint del sabato. Il pilota italiano guarda però con fiducia al lavoro fatto nella serata di ieri.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio GP Aragon Motorland MotoGP 2026

“È stato un weekend complicato. Mi aspettavo di fare fatica, ma non pensavo di essere così indietro. Ieri sono caduto e ieri sera abbiamo scoperto la motivazione, ma non posso dire quale sia. Oggi era importante finire e prendere una piccola posizione in campionato, perché purtroppo Ogura non c’è. È una magra consolazione. La cosa bella di ieri sera è che abbiamo tutte le risposte. I ragazzi ci stanno lavorando, ma sappiamo cosa ci sta succedendo. Mi ci metto in primis anche io, che non ho guidato al massimo, perché se ci sono cose che non ho sotto controllo non guido come voglio”

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