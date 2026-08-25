MotoGP | Pol Espargarò sostituirà Maverick Vinales anche ad Aragon

Maverick Vinales sarà sostituito da Pol Espargaró anche nel prossimo Gran Premio di Aragon, mentre continua il recupero dopo l’infortunio riportato al Sachsenring nel 2025.

Dopo il rientro in MotoGP a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, dove ha chiuso con un positivo 13º posto nella gara della domenica, Pol Espargaró affiancherà nuovamente Enea Bastianini sulla griglia di MotorLand Aragón per il Round 13 del Mondiale MotoGP 2026.

Nel frattempo, Maverick Vinales prosegue il lavoro con il proprio staff medico, KTM e Tech3, dedicandosi completamente al recupero. Il team resta fiducioso che il pilota numero 12 possa tornare in azione in occasione del Gran Premio di San Marino a Misano, in programma l’11-13 settembre. In seguito all’operazione effettuata all’inizio dell’anno, ha continuato a lavorare a stretto contatto con gli specialisti medici, con Tech3 e con KTM all’interno del suo programma di riabilitazione.

Dichiarazioni Nicolas Goyon, Team Manager Red Bull KTM Tech3 Sostituzione Maverick Vinales GP Aragon MotoGP 2026

“Di comune accordo con Maverick e KTM, abbiamo deciso che Pol continuerà con noi ad Aragón, così che Maverick possa concentrarsi sulla riabilitazione. Pol ha svolto un lavoro solido a Silverstone, e la sua esperienza lo rende il profilo ideale per sostituirlo anche questo weekend.

La priorità è che Maverick si prenda tutto il tempo necessario per recuperare al meglio. Lo stiamo supportando in ogni fase e speriamo di riaverlo con noi a Misano. Fino ad allora, ci focalizzeremo su Aragón, continuando a dare pieno sostegno a Pol ed Enea.”