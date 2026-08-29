Moto3 | Gp Aragon Qualifiche: Almansa in pole, Bertelle è quarto

Moto3 GP Aragon Qualifiche – David Almansa ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Aragon. Con il nuovo record della pista in 1:56.347, il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ha beffato sul finale Marco Morelli che ha preceduto il suo compagno di squadra del team CFMOTO Aspar Team, Maximo Quiles.

Buona prestazione del nostro Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA) che apre la seconda fila con il quarto tempo, seguito da Adrian Cruces (CIP Green Power) e da Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).

Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) segue con il settimo tempo davanti al pilota del team Leopard Racing (Adrian Fernandez). Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e Jesus Rios (Rivacold Snipers Team), chiudono la Top 10.

Gli altri italiani: 11esimo Guido Pini, 26esimo e ultimo Nicola Carraro.

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