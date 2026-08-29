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Moto3 | Gp Aragon Qualifiche: Almansa in pole, Bertelle è quarto

Quinta pole stagionale, settima in carriera per il pilota IntactGP

di Jessica Cortellazzi29 Agosto, 2026
Moto3 | Gp Aragon Qualifiche: Almansa in pole, Bertelle è quartoMoto3 | Gp Aragon Qualifiche: Almansa in pole, Bertelle è quarto

Moto3 GP Aragon Qualifiche – David Almansa ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Aragon. Con il nuovo record della pista in 1:56.347, il pilota del team Liqui Moly Dynavolt Intact GP, ha beffato sul finale Marco Morelli che ha preceduto il suo compagno di squadra del team CFMOTO Aspar Team, Maximo Quiles.

Buona prestazione del nostro Matteo Bertelle (LEVEL UP – MTA) che apre la seconda fila con il quarto tempo, seguito da Adrian Cruces (CIP Green Power) e da Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).

Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) segue con il settimo tempo davanti al pilota del team Leopard Racing (Adrian Fernandez). Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) e Jesus Rios (Rivacold Snipers Team), chiudono la Top 10.

Gli altri italiani: 11esimo Guido Pini, 26esimo e ultimo Nicola Carraro.

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Moto3 Qualifica 2 Aragon - Motorland - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:56.347
2 97 Marco Morelli Cfmoto Viel Aspar Team 1:56.380 +0.033
3 28 Maximo Quiles Cfmoto Viel Aspar Team 1:56.390 +0.043
4 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta 1:56.606 +0.259
5 11 Adrian Cruces Cip Green Power 1:56.613 +0.266
6 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:56.644 +0.297
7 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:56.670 +0.323
8 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:56.727 +0.380
9 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:56.790 +0.443
10 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 1:56.838 +0.491
11 94 Guido Pini Leopard Racing 1:56.904 +0.557
12 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 1:56.969 +0.622
13 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:57.052 +0.705
14 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 1:57.067 +0.720
15 66 Joel Kelso Gryd Racing 1:57.130 +0.783
16 14 Cormac Buchanan Code Motorsports 1:57.289 +0.942
17 71 David Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:57.794 +1.447

Aragon - Motorland - Risultati Qualifica 2

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