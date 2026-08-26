Moto2 | Vietti firma con il Team Aspar per il 2027

Celestino Vietti correrà con il CFMOTO Aspar Team in Moto2 nel 2027, puntando apertamente alla conquista del Campionato. Per lui sarà anche un ritorno alla Kalex, moto con cui non gareggiava dal 2024, stagione chiusa con tre vittorie e 165 punti complessivi nella classe intermedia. Oggi conta 112 punti, tre podi e la settima posizione generale.

Il passaggio in MotoGP di Holgado e Alonso ha infatti imposto una ricostruzione completa della line‑up Moto2. Per il 2027, il CFMOTO Aspar Team affiancherà l’esperienza di Vietti, oltre cento GP disputati nella categoria, 8 vittorie e 17 podi—alla crescita di Maximo Quiles.

Dichiarazioni Jorge Martínez “Aspar” ingaggio Team Aspar Moto2

“Con l’arrivo di Celestino Vietti completiamo una squadra molto forte per la Moto2 2027. Quest’anno siamo costantemente davanti con Alonso e Holgado, e volevamo mantenere lo stesso livello anche la prossima stagione: per questo abbiamo scelto lui. Torniamo a puntare su un pilota della VR46 Riders Academy, dopo le esperienze di Bagnaia e Migno nel Mondiale, e di Bezzecchi e Marini nell’attuale MotoJunior. Speriamo di mettere Vietti nelle condizioni ideali per lottare insieme per il titolo Moto2.”

Dichiarazioni Celestino Vietti ingaggio Team Aspar Moto2

“Sono davvero felice: entrare in un team così competitivo, come ha dimostrato negli anni, è un’enorme opportunità. Ringrazio Jorge Martínez ‘Aspar’ e tutta la squadra per l’accoglienza. L’anno prossimo cambierò sia team che moto: sarà una sfida bella e stimolante, e darò tutto per giocarmi il campionato. Quello sarà l’obiettivo.”

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