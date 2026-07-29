MotoGP | Casey Stoner: “Ho finalmente messo KO un dolore durato vent’anni”

A distanza di tre mesi da un intervento delicato alla colonna vertebrale, Casey Stoner racconta una delle battaglie più dure della sua carriera: non una gara, non un Titolo, ma la riconquista della propria quotidianità.

Un dolore nato da un incidente nel 2003 lo ha accompagnato per oltre vent’anni, fino a diventare insostenibile. Oggi, l’ex campione australiano parla di rinascita, di una schiena finalmente libera dal peso che lo ha segnato per metà della sua vita, e della gratitudine verso chi gli ha permesso di tornare a vivere senza dolore.

Dichiarazioni Casey Stoner Operazione Colonna Vertebrale

“Sono passati esattamente tre mesi da quando ho affrontato una fusione spinale L5-S1 e una sostituzione del disco L4-5. Tutto è iniziato con un incidente nel 2003, quando sono finito di testa contro alcune balle di fieno. L’impatto ha compresso la mia colonna vertebrale e, anche se sono riuscito a gestire la situazione per oltre vent’anni, gli ultimi anni — e soprattutto gli ultimi sei mesi — erano diventati insopportabili. A un certo punto, la chirurgia è diventata l’unica vera opzione.

Il recupero ha avuto alti e bassi, ma nel complesso la mia schiena non si è mai sentita così bene da quando riesco a ricordare. Ciò che mi ha sorpreso di più è rendermi conto che, anche quando pensavo che la mia schiena stesse ‘bene’, in realtà vivevo comunque con un dolore costante. Solo ora ho capito cosa significa davvero non avere mal di schiena.

Sono incredibilmente grato al mio chirurgo e a tutto il team medico che si è preso cura di me durante tutto il percorso. Grazie per avermi restituito la mia qualità di vita.”

Ricordiamo che l’australiano si è ritirato a soli 27 anni al culmine della sua carriera, dopo aver vinto due Titoli, il primo nel 2007 con la Ducati e il secondo con la Honda nel 2011.

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