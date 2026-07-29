MotoGP | Bezzecchi, Acosta, Crutchlow e non solo all’Outernet di Londra

Londra si prepara a diventare, per un giorno, il centro pulsante della MotoGP. Giovedì 6 agosto, i protagonisti del Mondiale sbarcheranno all’Outernet, lo spazio digitale immersivo nel cuore della capitale, portando con sé velocità, adrenalina e storie alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone.

Dopo il successo dell’evento organizzato durante il GP d’Olanda – oltre 20.000 presenze – Outernet tornerà a trasformarsi in una vera e propria casa del MotoGP, offrendo ai tifosi un accesso senza precedenti al paddock e ai suoi interpreti.

Per la prima volta, la conferenza stampa ufficiale pre‑evento del GP britannico (7–9 agosto) si terrà proprio all’Outernet. Sul palco saliranno Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), l’idolo di casa Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) e Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), insieme agli altri piloti che verranno annunciati nei prossimi giorni, prima di partire per Silverstone.

Le porte si apriranno ai tifosi alle 10:00 BST: un’occasione unica per ascoltare dal vivo le voci dei protagonisti del campionato, conoscere le dinamiche e le rivalità che animano uno dei weekend più attesi della stagione e vivere da vicino l’atmosfera della MotoGP prima che il semaforo si spenga in pista.

Oltre agli incontri con i piloti, il pubblico potrà immergersi nel mondo del Motomondiale grazie a una serie di installazioni e attività: in esposizione ci saranno una moto per ciascuno dei cinque costruttori della categoria – Aprilia, Ducati, Honda, KTM e Yamaha – insieme al prestigioso Tower of Champions, il trofeo che celebra i Campioni del Mondo.

Il tutto incorniciato dagli spettacolari schermi a tutta altezza dell’Outernet, in un’operazione che conferma la volontà del MotoGP di portare il Campionato oltre i confini del circuito, dentro le grandi città e davanti a nuovi pubblici, senza dimenticare i tifosi più affezionati.

La giornata si aprirà con le attività media e la conferenza stampa dalle 10:00, mentre dalle 14:00 il pubblico potrà accedere liberamente agli spazi, esplorare le installazioni e respirare l’attesa per il ritorno del MotoGP a Silverstone.

Sotto il claim “Do Not Blink”, MotoGP presenterà anche un contenuto immersivo dedicato alla velocità estrema della categoria: un filmato di 1 minuto e 57 secondi – esattamente il tempo del record sul giro a Silverstone – che catapulta gli spettatori in un viaggio ad alta intensità attraverso Londra, curva dopo curva, come se fossero negli occhi dei piloti più veloci del mondo. Il video sarà diffuso sui canali social del campionato e integrato nell’esperienza dell’Outernet.

Kelly Brittain, Managing Director of Global Marketing del MotoGP Group, ha commentato:

“La risposta alla nostra prima attivazione all’Outernet ha dimostrato quanto forte sia l’interesse per il MotoGP nel Regno Unito. Portare la conferenza stampa ufficiale del GP di Gran Bretagna nel cuore di Londra è un passo importante nella nostra missione di rendere lo sport più accessibile e avvicinare media e tifosi all’azione. La presenza di piloti come Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, insieme alle moto dei cinque costruttori, alle esperienze interattive e al trofeo del Mondiale, rappresenta il modo ideale per inaugurare la settimana del GP e celebrare il MotoGP con appassionati nuovi e storici.”

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