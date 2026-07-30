MotoGP | Marquez in pista ad Aragon in attesa di Silverstone [VIDEO]

Venerdì 7 agosto i piloti della MotoGP torneranno in pista per la prima giornata di prove del Gran Premio di Gran Bretagna (12esimo appuntamento del Motomondiale 2026, ndr), ma qualcuno è già risalito in sella.

Lo ha fatto Marc Marquez che è tornato in pista ad Aragon in sella alla Ducati Panigale per riprendere confidenza con le due ruote su pista.

Il nove volte iridato ha pubblicato foto e video sui suoi canali social e come didascalia ha scritto: “Back to the office.”

In pista con lui anche suo fratello Alex Marquez, che però durante gli allenamenti non utilizza una Ducati, ma una Yamaha.

L’avvicinamento al Gran Premio di Silverstone, uno dei più attesi dell’intera stagione, sta assumendo contorni particolarmente interessanti. Il ritorno in pista di Marc Marquez, seppur in un contesto privato e lontano dai riflettori del paddock, è un segnale che non passa inosservato. Aragon è da sempre uno dei luoghi simbolo dei suoi allenamenti: un circuito che conosce alla perfezione e che gli permette di lavorare su ritmo, precisione e sensibilità senza la pressione del cronometro ufficiale.

Il messaggio “Back to the office” è la sintesi perfetta del suo approccio: diretto, essenziale, quasi ironico, ma con un sottotesto chiaro. Marquez vuole arrivare a Silverstone pronto, lucido e soprattutto competitivo, in un campionato che nel 2026 sta mostrando un livello di equilibrio e imprevedibilità raramente visto negli ultimi anni.

La presenza di Alex Marquez aggiunge un ulteriore elemento di interesse. I due fratelli spesso si allenano insieme, ma il fatto che Alex utilizzi una Yamaha per le sessioni private crea un contrasto tecnico che racconta bene la diversità dei loro percorsi. Allenarsi fianco a fianco con moto differenti permette di confrontare linee, stili di guida e approcci alla frenata, elementi che entrambi hanno sempre considerato un valore aggiunto.

Foto: Facebook Marc Marquez

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