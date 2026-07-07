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MotoGP | Aldeguer salta il GP di Germania

Il #54 del Gresini Racing non sarà sostituito al Sachsenring

di Alessio Brunori7 Luglio, 2026
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Fermin Aldeguer salterà il Gran Premio di Germania. La notizia era nell’aria, ma la conferma ufficiale del team Gresini è arrivata con una frase che non lascia spazio a interpretazioni: “E poiché le brutte notizie arrivano sempre a coppie… Aldeguer resta ai box mentre prosegue il suo recupero forzato e salterà il round del Sachsenring. Non verrà schierato alcun pilota sostituto.”

Il problema fisico che tiene fermo Aldeguer è quello rimediato ad Assen (frattura della vertebra T7, ndr) nelle pre‑qualifiche, un episodio che ha immediatamente compromesso il suo fine settimana e che, a distanza di giorni, continua a presentare conseguenze.

Il pilota ha provato a stringere i denti per il Sachsenring, ma la verità è che non è ancora in condizioni di sostenere un weekend MotoGP completo.

Il tracciato tedesco, con il suo layout fisicamente stressante e la lunga sequenza di curve a sinistra, è uno dei peggiori possibili per chi non è al 100%. Forzare sarebbe stato un rischio inutile, sia per il pilota che per il progetto tecnico.

Il team punta a riaverlo in sella già dal prossimo round, ma tutto dipenderà dai riscontri medici e dal recupero post‑Sachsenring. La pausa estiva, ormai vicina, potrebbe diventare un alleato prezioso: qualche settimana senza gare potrebbe permettere ad Aldeguer di recuperare completamente e tornare competitivo nella seconda metà della stagione.

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