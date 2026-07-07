MotoGP | GP Germania, Di Giannantonio: “Il Sachsenring mi piace molto”

Fabio Di Giannantonio arriva al Sachsenring dopo l’ufficializzazione del suo passaggio in KTM dal 2027. Il pilota romano del VR46 Racing Team è però focalizzato su presente e in Germania è pronto a dare battaglia.

“Diggia” che in Campionato è terzo a sole 16 lunghezze dalla vetta occupata da Jorge Martin, non vede l’ora di risalire in sella alla sua Ducati Desmosedici GP 26 dopo la parentesi del WDW 2026 dove ha corso in sella ad una Ducati Panigale V4S.

Sulla pista dove ha ottenuto un quarto posto come miglior risultato (sia nel 2021 in Moto2 sia lo scorso anno nella Sprint), ha l’obiettivo di continuare a crescere e ad avvicinarsi ancora di più alla vetta.

L’appuntamento del Sachsenring segna il giro di boa del Mondiale e poi ci sarà una lunga pausa. Ecco cosa ha detto il #49 della Ducati.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Preview GP Germania Sachsering MotoGP 2026

“Si torna in pista dopo un intenso weekend a Misano per il World Ducati Week. Sono stati giorni pieni di energia e arriviamo pronti al Sachsenring: è una pista che mi piace molto e sono contento di correre di nuovo qui. Lo scorso anno abbiamo fatto il record della pista nelle prove libere e anche quest’anno proveremo a fare un bel lavoro. Sappiamo chi saranno gli avversari da battere, ma noi ci siamo e lavoreremo per essere lì davanti. Arriviamo in Germania in terza posizione nella classifica generale, è un’ottima situazione e sicuramente siamo privilegiati. Ma ci sono ancora tante gare e il nostro obiettivo sarà continuare in questa direzione, rimanendo concentrati e con i piedi per terra.”

Il weekend del GP di Germania MotoGP 2026 rappresenta un momento chiave per Fabio Di Giannantonio, che arriva al Sachsenring con una consapevolezza nuova e una posizione di classifica che lo conferma tra i protagonisti assoluti della stagione. Il passaggio in KTM dal 2027 è ormai ufficiale, ma il romano ha ribadito più volte di voler chiudere al massimo la sua avventura con il VR46 Racing Team e con la Ducati Desmosedici GP26, una moto che quest’anno gli sta permettendo di esprimere tutto il suo potenziale.

Il Sachsenring è una pista particolare, unica nel calendario: corto, tortuoso, quasi completamente sinistrorso e con un ritmo che richiede precisione, fluidità e una gestione perfetta delle gomme. È un tracciato che premia chi riesce a mantenere costanza e sensibilità.

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