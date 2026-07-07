MotoGP | Orari TV Sky e TV8 del GP di Germania 2026 al Sachsenring

MotoGP Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026 – La MotoGP torna in pista per l’11esima tappa della stagione, il Gran Premio di Germania, in programma sul toboga del Sachsenring.

Come di consueto l’11esimo appuntamento stagionale (in programma domenica 12 luglio), sarà preceduto dalla Sprint Race in programma il giorno precedente alle ore 15:00.

Nell’ultima gara disputata ad Assen c’è stato il dominio Aprilia ed entrambe le gare, Sprint Race e gara “lunga” della domenica sono andate ai piloti del Trackhouse MotoGP Team. Sabato a trionfare era stato Raul Fernandez, mentre domenica c’era stata la prima vittoria in Top Class di Ai Ogura.

Bene era andato Fabio Di Giannantonio, miglior Ducatista in Campionato, che aveva chiuso terzo la Sprint Race e quarto la gara domenicale. Weekend difficile per i piloti ufficiali Ducati, con Marc Marquez sesto al sabato e settimo domenica e Pecco Bagnaia settimo sabato e ritirato al domenica.

Weekend difficile per Marco Bezzecchi, che dopo il quarto posto del sabato, era caduto rovinosamente la domenica, fortunatamente senza riportare fratture ma sicuramente ferite nell’animo. Ad approfittarne il suo team-mate Jorge Martin ora in testa al Campionato.

In casa KTM c’era stato il buon weekend del nostro Enea Bastianini, ottavo al sabato e sesto la domenica, mentre Pedro Acosta dopo il settimo posto ottenuto nella Sprint Race si era ritirato domenica per problemi al braccio destro, poi operato al tunnel carpale.

Parlando di casa giapponesi, ad Assen la Yamaha si era comportata discretamente con Fabio Quartararo, mentre la Honda aveva chiuso appena fuori la Top Ten con il rookie del Team LCR Diogo Moreira e Luca Marini.

Meteo Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

Al momento le previsioni danno tempo tempo soleggiato per tutto il weekend.

Info Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

Il Gran Premio di Germania è una delle tappe storiche del Motomondiale, che prima di approdare sul tracciato del Sachsenring costruito nel 1996, si disputava sulle impervie strade di Chemnitz. Il circuito del Sachsenring è entrato ufficialmente nel calendario nel 1998, e nel corso degli anni ha subito numerose modifiche, fino a quella del 2001 che ha letteralmente stravolto il circuito. Il tracciato misura 3.7 Km, e conta ben 10 curve a sinistra e solamente 3 a destra. Sulla pista tedesca Pedrosa è salito sul gradino più alto del podio dal 2010 al 2012, mentre Marc Marquez ha letteralmente dominato per 8 anni.

Orari Germania Sachsenring MotoGP 2026

Venerdì 10 luglio

Prove Libere 1 Moto3 09:00-09:35

Prove Libere 1 Moto2 09:50-10:30

Prove Libere 1 MotoGP 10:45-11:30

Prove Moto3 13:15-13:50

Prove Moto2 14:05-14:45

Prove MotoGP 15:00-16:00

Sabato 11 luglio

Prove Libere 2 Moto3 08:40-09:10

Prove Libere 2 Moto2 09:25-09:55

Prove Libere 2 MotoGP 10:10-10:40

Q1 MotoGP 10:50-11:05

Q2 MotoGP 11:15-11:30

Q1 Moto3 12:45-13:00

Q2 Moto3 13:10-13:25

Q1 Moto2 13:40-13:55

Q2 Moto2 14:05-14:20

Sprint Race MotoGP 15:00 (15 giri)

Domenica 12 luglio

Warm – Up MotoGP: 09:40 – 09:50

Gara Moto3: 11:00

Gara Moto2: 12:15

Gara MotoGP: 14:00 (30 giri)

Dove vedere il Gp Germania Sachsenring

Tutte le sessioni saranno in diretta sul canale Sky MotoGP, e verranno trasmesse in streaming sulla piattaforma SkyGo e NowTv. Su TV8 sarà trasmessa la diretta delle qualifiche e della Sprint al sabato. Diretta delle gare delle tre classi nella alla domenica.

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