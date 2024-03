MotoGP | Jorge Lorenzo: “A Jerez vincerà Acosta”

MotoGP KTM Tech3 – Pedro Acosta è senza dubbio il pilota del momento. Alla seconda gara in MotoGP il pilota della KTM (Team GAGAS Tech3) ha ottenuto il suo primo podio.

A Portimao l’iridato 2021 della Moto3 e 2023 della Moto2 non ha avuto timori reverenziali, guidando al limite, ma sempre con padronanza del mezzo.

Sorpassi da vero Campione su Brad Binder, Marc Marquez e Pecco Bagnaia, che hanno colpito anche il cinque volte Campione del Mondo Jorge Lorenzo che a DAZN Spagna ha così commentato.

Dichiarazioni Jorge Lorenzo Podio Pedro Acosta Gara Gp Portogallo MotoGP 2024

“Sappiamo che sei un fenomeno – ha detto il maiorchino ad Acosta – ci fai divertire come bambini, hai dato un grande spettacolo, sia in Qatar che a Portimao. Ci tieni sempre in tensione con quei sorpassi. Hai fatto la storia (podio), goditelo. Credo che tu abbia un potenziale tremendo. A Jerez otterrai la tua prima vittoria”