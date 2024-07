MotoGP | Gp Germania Gara, Morbidelli: “Sono davvero felice”

MotoGP Ducati Pramac Team – Bella gara al Sachsenring per Franco Morbidelli, giunto quinto al traguardo dopo aver battagliato per le primissime posizioni.

“Morbido” è stato a lungo in seconda posizione, poi un leggero calo delle gomme non gli ha permesso di poter lottare sino alla fine, ma rimane la solida gara dell’italo-brasiliano

Dichiarazioni Franco Morbidelli Gara Gp Germania Sachsenring MotoGP 2024

“Ho avuto una bellissima giornata, soprattutto nella prima metà di gara, poi ho perso un po’ di prestazione. Probabilmente sono stato un po’ aggressivo con le gomme e non sono riuscito a resistere fino alla fine, ma mi sono divertito molto con qualche sorpasso all’inizio e con la sensazione che avrei potuto arrivare davanti. Questo è davvero positivo per noi come squadra e anche per me come pilota. Sono davvero felice, ora ci rilassiamo e arriviamo a Silverstone con una bella iniezione di fiducia derivante dalle ultime gare in cui la prestazione era stata molto buona.”

5/5 - (15 votes)