MotoGP | Gp Australia Qualifiche: Martin in pole, Bagnaia è quinto

MotoGP Gp Australia Qualifiche – Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Australia, 17esimo appuntamento della MotoGP 2024 in programma a Phillip Island.

Il leader della classifica iridata in sella alla Ducati Desmosedici GP 24 Factory del Pramac Racing ha fatto segnare il best-lap con il crono di 1:27.296. Per Martin 20esima pole in MotoGP, settima della stagione, 41esima in carriera. In prima fila con “Martinator” partiranno Marc Marquez con la Ducati GP 23 del Gresini Racing (+0.594s) e Maverick Vinales con l’Aprilia Factory (+0.695s).

Quarto tempo per un ottimo Marco Bezzecchi, che in sella alla Ducati GP 23 del VR46 Racing Team ha girato in 1:28.375 (+1.079s). Limita i “danni” Pecco Bagnaia, che a fine sessione ha perso qualche minuto prezioso ai box per cambiare la gomma anteriore. Il due volte iridato della MotoGP ha chiuso quinto (+1.182s) mettendo la sua Ducati Factory davanti alla sorpresa della giornata, Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), che passato dalla Q1 ha chiuso sesto.

Franco Morbidelli con la Ducati Desmosedici GP 24 Factory del Pramac Racing aprirà la terza fila (settimo tempo, ndr) e avrà accanto a se Alex Marquez su Ducati GP 23 del Gresini Racing e la migliore delle moto giapponesi, la Yamaha YZR-M1 di Alex Rins.

Quarta fila per Enea Bastianini (Ducati Factory), Brad Binder (KTM) e Fabio di Giannantonio (Ducati GP 23 VR46 Racing Team). Quest’ultimo è caduto alla curva 1 e non ha girato nella fase decisiva della sessione.

Non hanno passato la Q1 Luca Marini (Repsol Honda), che partirà 13esimo, Johann Zarco (Honda LCR) 14esimo, Pedro Acosta (KTM Team GASGAS Tech3) 15esimo, Jack Miller (KTM) 16esimo, Augusto Fernandez (KTM Team GASGAS Tech3) 17esimo, Joan Mir (Repsol Honda) 18esimo, Fabio Quartararo (Yamaha) 19esimo, Aleix Espargarò (Aprilia) 20esimo, Takaaki Nakagami (Honda LCR) 21esimo e Lorenzo Savadori (Aprilia Trackhouse) 22esimo.

