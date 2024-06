MotoGP | Gp Assen Prove: Bagnaia il più veloce, Vinales è secondo

MotoGP Gp Italia Mugello Prove – Pecco Bagnaia è stato il più veloce delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, ottavo appuntamento del Motomondiale 2024 in programma al TT Circuit di Assen.

Il due volte iridato della MotoGP ha portato la sua Ducati Desmosedici Factory in testa con il crono di 1:31.340, a 0.065s troviamo Maverick Vinales con l’Aprilia, a sua volta davanti alla Ducati Gresini di Alex Marquez per 0.255s.

Aleix Espargarò ha chiuso quarto, ma è stato vittima di una brutta caduta all’ultima chicane, dove ha perso il posteriore della sua Aprilia RS-GP, cadendo sui glutei. Una brutta caduta per lo spagnolo che a fine stagione si ritirerà dalle gare.

Dietro al #41 della casa veneta troviamo le Ducati di Jorge Martin e Marc Marquez, staccate di 0.489s e 0.511s dalla vetta. I due precedono la KTM di Brad Binder e il compagno di marca Enea Bastianini, caduto senza conseguenze.

Martin potrebbe essere penalizzato di tre posizioni per aver rallentato in traiettoria, con Jack Miller che non lo ha centrato di pochissimo in una curva ad alta velocità.

Accedono direttamente alla Q2 anche Raul Fernandez con l’Aprilia RS-GP 23 del Trackhouse Racing e Franco Morbidelli, in sella alla Ducati GP 24 del Pramac Racing (squadra che passerà alla Yamaha, ndr).

Dovranno passare dalla “tagliola” della Q1 tra gli altri: Fabio Quartararo su Yamaha, i piloti VR46 Racing Team Marco Bezzecchi e Fabio di Giannantonio (che a 10 minuti dalla fine ha avuto un problema tecnico alla prima moto, ndr), Alex Rins su Yamaha, Pedro Acosta su KTM del Team GASGAS Tech3 e Miguel Oliveira (Aprilia RS-GP 23 Trackhouse Racing).

Il tester Aprilia Lorenzo Savadori ha chiuso 20esimo, mentre Luca Marini in sella alla Honda Repsol ha chiuso buon ultimo a 2.221s.

