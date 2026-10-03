Moto3 | Gp Giappone: Almansa pole con record, Bertelle in seconda fila
Settima pole stagionale per il pilota Intact GP che ha preceduto Uriarte e Carpe
Moto3 GP Giappone Motegi Qualifiche – David Almansa ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Giappone classe Moto3, 16esimo appuntamento del Motomondiale 2026.
Il pilota del Team Intact GP l’ha centrato con il crono di 1:54.572, nuovo record della pista di Motegi. Per Almansa si tratta della settima pole in stagione, nona in carriera. In prima fila con il #22 partiranno i piloti del Team Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte e Alvaro Carpe, staccati rispettivamente di soli 0.045s e 0.075s.
Seconda fila per il leader della classifica iridata Maximo Quiles (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team), per il nostro Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA) e per David Munoz (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP).
Rico Salmela su KTM del Team Tech3 aprirà la terza fila dove troviamo anche il suo team-mate Valentin Perrone e Maroc Morelli (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team). Chiude la Top Ten Ryusei Yamanaka (AEON Credit – MT Helmets – MSI).
Quindicesimo tempo per il Guido Pini che dopo aver centrato il miglior tempo della Q1, è scivolato nella fase finale della Q2.
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Moto3 Qualifica 2 Motegi - GP Giappone - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:54.572
|2
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|1:54.617
|+0.045
|3
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|1:54.647
|+0.075
|4
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:54.854
|+0.282
|5
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|1:54.916
|+0.346
|6
|64
|David Munoz
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:55.145
|+0.575
|7
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|1:55.245
|+0.675
|8
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|1:55.452
|+0.882
|9
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|1:55.467
|+0.897
|10
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|1:55.515
|+0.945
|11
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|1:55.535
|+0.965
|12
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|1:55.546
|+0.976
|13
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|1:55.645
|+1.075
|14
|54
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|1:55.645
|+1.075
|15
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|1:55.739
|+1.159
|16
|32
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|1:55.981
|+1.411
|17
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|1:56.052
|+1.482
|18
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|1:56.415
|+1.845
Motegi - GP Giappone - Risultati Qualifica 2
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