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Moto3 | Gp Giappone: Almansa pole con record, Bertelle in seconda fila

Settima pole stagionale per il pilota Intact GP che ha preceduto Uriarte e Carpe

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2026
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Moto3 GP Giappone Motegi Qualifiche – David Almansa ha ottenuto la pole position del Gran Premio del Giappone classe Moto3, 16esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Il pilota del Team Intact GP l’ha centrato con il crono di 1:54.572, nuovo record della pista di Motegi. Per Almansa si tratta della settima pole in stagione, nona in carriera. In prima fila con il #22 partiranno i piloti del Team Red Bull KTM Ajo, Brian Uriarte e Alvaro Carpe, staccati rispettivamente di soli 0.045s e 0.075s.

Seconda fila per il leader della classifica iridata Maximo Quiles (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team), per il nostro Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP – MTA) e per David Munoz (KTM Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

Rico Salmela su KTM del Team Tech3 aprirà la terza fila dove troviamo anche il suo team-mate Valentin Perrone e Maroc Morelli (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team). Chiude la Top Ten Ryusei Yamanaka (AEON Credit – MT Helmets – MSI).

Quindicesimo tempo per il Guido Pini che dopo aver centrato il miglior tempo della Q1, è scivolato nella fase finale della Q2.

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Moto3 Qualifica 2 Motegi - GP Giappone - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:54.572
2 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:54.617 +0.045
3 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:54.647 +0.075
4 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:54.854 +0.282
5 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta 1:54.916 +0.346
6 64 David Munoz Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:55.145 +0.575
7 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 1:55.245 +0.675
8 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 1:55.452 +0.882
9 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:55.467 +0.897
10 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:55.515 +0.945
11 78 Joel Esteban Level Up - Mta 1:55.535 +0.965
12 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:55.546 +0.976
13 11 Adrian Cruces Cip Green Power 1:55.645 +1.075
14 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 1:55.645 +1.075
15 94 Guido Pini Leopard Racing 1:55.739 +1.159
16 32 Zen Mitani Honda Team Asia 1:55.981 +1.411
17 66 Joel Kelso Gryd Racing 1:56.052 +1.482
18 9 Veda Pratama Honda Team Asia 1:56.415 +1.845

Motegi - GP Giappone - Risultati Qualifica 2

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