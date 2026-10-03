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Moto2 | Gp Giappone: Guevara pole e record, Arbolino è quinto

Il pilota del Pramac Racing ha preceduto Filip Salac e Manuel Gonzalez

di Alessio Brunori3 Ottobre, 2026
Moto2 | Gp Giappone: Guevara pole e record, Arbolino è quintoMoto2 | Gp Giappone: Guevara pole e record, Arbolino è quinto

Moto2 GP Giappone Motegi Qualifiche – Pole position per Izan Guevara nel Gran Premio del Giappone classe Moto2, 16esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Per il pilota del Team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 si tratta della quarta pole in Moto2, nona in carriera. Il #28 dopo due tentativi andati a vuoto a causa di due piccoli errori, ha stabilito pole e nuovo record del circuito di Motegi con il crono di 1:46.851. In prima fila con lui Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) e Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Seconda fila per Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), per il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e per David Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team).

Ivan Ortolà (QJMOTOR – JP Financial – MSI) aprirà la terza fila dove troviamo anche Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) e il nostro Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team), con quest’ultimo passato dalla Q1. Non ha passato la Q1 Luca Lunetta, il team-mate di Vietti scatterà quindi dalla 25esima casella dello schieramento.

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moto2 Qualifica 2 Motegi - GP Giappone - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:46.851
2 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 1:46.902 +0.051
3 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:46.961 +0.110
4 96 Daniel Holgado Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:46.967 +0.116
5 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing 1:47.044 +0.193
6 80 David Alonso Cfmoto Power Electronics Aspar Team 1:47.103 +0.252
7 4 Ivan Ortola Qjmotor - Jp Financial - Msi 1:47.289 +0.438
8 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team 1:47.304 +0.453
9 13 Celestino Vietti Beta Tools Speedrs Team 1:47.387 +0.536
10 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:47.406 +0.555
11 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team 1:47.461 +0.610
12 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team 1:47.479 +0.628
13 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team 1:47.559 +0.708
14 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 1:47.606 +0.755
15 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:47.619 +0.768
16 11 Alex Escrig Klint Racing Team 1:47.693 +0.842
17 10 Unai Orradre Qjmotor - Jp Financial - Msi 1:47.975 +1.124

Motegi - GP Giappone - Risultati Qualifica 2

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