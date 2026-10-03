Moto2 | Gp Giappone: Guevara pole e record, Arbolino è quinto

Moto2 GP Giappone Motegi Qualifiche – Pole position per Izan Guevara nel Gran Premio del Giappone classe Moto2, 16esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Per il pilota del Team BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 si tratta della quarta pole in Moto2, nona in carriera. Il #28 dopo due tentativi andati a vuoto a causa di due piccoli errori, ha stabilito pole e nuovo record del circuito di Motegi con il crono di 1:46.851. In prima fila con lui Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) e Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP).

Seconda fila per Daniel Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team), per il nostro Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) e per David Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team).

Ivan Ortolà (QJMOTOR – JP Financial – MSI) aprirà la terza fila dove troviamo anche Adrian Huertas (Italtrans Racing Team) e il nostro Celestino Vietti (BETA Tools SpeedRS Team), con quest’ultimo passato dalla Q1. Non ha passato la Q1 Luca Lunetta, il team-mate di Vietti scatterà quindi dalla 25esima casella dello schieramento.

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