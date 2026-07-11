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Moto3 | Gp Germania: Uriarte centra la pole, Bertelle è settimo

Il pilota del Team Red Bull KTM Ajo ha preceduto Morelli e Danish

di Alessio Brunori11 Luglio, 2026
Moto3 | Gp Germania: Uriarte centra la pole, Bertelle è settimoMoto3 | Gp Germania: Uriarte centra la pole, Bertelle è settimo

Moto3 GP Germania Sachsenring Qualifiche – Brian Uriarte ha ottenuto la pole position del Gran Premio di Germania classe Moto3, 11esimo appuntamento e giro di boa del Motomondiale 2026.

Per il pilota del Team Red Bull KTM Ajo è la prima “partenza” al palo in carriera (quinta prima fila, ndr), una pole conquistata con il crono di 1:24.880, crono che gli ha permesso di battere Marco Morelli (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team alla sua prima fila in carriera, ndr) e Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI, alla terza prima fila, ndr), staccati rispettivamente di 0.024s e 0.029s.

Il leader della classifica Mondiale Maximo Quiles (KTM CFMOTO Gaviota Aspar Team), passato dalla Q1, ha chiuso quarto ed aprirà la seconda fila dove troviamo anche Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) e Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3).

Il nostro Matteo Bertelle in sella alla KTM del Team LEVEL UP – MTA è settimo ed aprirà la terza fila dove ci sono anche Jesus Rios con la Honda del Rivacold Snipers Team e Ryusei Yamanaka con la KTM dell’AEON Credit – MT Helmets – MSI.

Quarta fila per Adrian Fernandez (Honda Leopard Racing), Cormac Buchanan (KTM CODE Motorsports) e Joel Kelso (Honda GRYD Racing).
al
Non sono riusciti a passare la Q1 tra gli tri i nostri Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers Team) e Guido Pini (Honda Leopard Racing) che scatteranno dalla 22esima e 23esima casella.

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Moto3 Qualifica 2 Sachsenring - Gp Germania - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 1:24.880
2 97 Marco Morelli Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:24.904 +0.024
3 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:24.909 +0.029
4 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 1:25.102 +0.222
5 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 1:25.147 +0.267
6 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 1:25.261 +0.381
7 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta 1:25.270 +0.390
8 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 1:25.278 +0.398
9 6 Ryusei Yamanaka Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 1:25.307 +0.427
10 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 1:25.408 +0.528
11 14 Cormac Buchanan Code Motorsports 1:25.451 +0.571
12 66 Joel Kelso Gryd Racing 1:25.465 +0.585
13 9 Veda Pratama Honda Team Asia 1:25.573 +0.693
14 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 1:25.637 +0.757
15 78 Joel Esteban Level Up - Mta 1:25.704 +0.824
16 8 Eddie O'shea Gryd Racing 1:25.710 +0.830
17 11 Adrian Cruces Cip Green Power 1:25.722 +0.842
18 19 Scott Ogden Cip Green Power 1:25.750 +0.870

Sachsenring - Gp Germania - Risultati Qualifica 2

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