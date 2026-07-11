SBK | Gp Donington Park Superpole: miglior tempo di Bulega che precede Lecuona e Montella

Anche a Donington la pole position è di Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), che dopo aver illuso per un momento gli avvrsari, ha stampato un sontuoso 1’24.410, frantumando il record di Toprak Razgatlioğlu (1’24.827) dello scorso anno. A ruota, il compagno Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) in 1’24.462, che dopo le seconde libere, ha rimesso in ordine le gerarchie superando Yari Montella (Barni Spark Racing Team) 1’24.608, vera sorpresa del venerdì.

Apre la seconda fila uno specialista come Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) a +0.298, seguito da Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), che riporta la Yamaha a ridosso dei primi con uno scarto di +0.830. Sesto Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) a +0.904, che dopo una qualifica non esaltante, riesce a metter dietro le Bimota di Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) e Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), rispettivamente settimo e ottavo. Nono tempo di Tom Bridewell (Ducati Advocates), mentre entra in top ten la Honda grazie a Jonathan Rea (Honda HRC), pilota di punta della squadra giapponese in questo round.

Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team) firma l’undicesimo tempo dopo qualche esitazione a inizio turno e si piazza davanti alle due BMW con Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) dodicesimo a fronte di un’innocua caduta e il rientrante Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) in difficoltà post infortunio. Tredicesimo Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha), che ruba la posizione ad Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) il quale continua non digerire l’ultimo settore della pista.

Somkiat Chantra (Honda HRC) e Jake Dixon (Honda HRC) sono al sedicesimo e diciassettesimo posto in griglia con tempi praticamente identici, mentre chiudono lo schieramento Bahattin Sofuoğlu (Motoxracing), Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e il solito Mattia Rato (Motoxracing), che paga lo scotto di non avere mai a disposizione un mezzo competitivo. Assenti Tarran MacKenzie (MGM Optical Express Racing), bloccato dai postumi di una paurosa caduta occorsagli nelle prove libere del venerdì e Alberto Surra (Motocorsa Racing), a riposo per curare una borsite, acutizzatasi già nella giornata di venerdì.

Superbike Gp Misano, Superpole Top Six- I tempi finali

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’31.343

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.227

3. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.657

4. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.710

5. Lorenzo Baldassarri (Team GoEleven) +0.875

6. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.962