Moto2 | Gp Germania: Ortolà, pole con record, battuti Gonzalez e Guevara
Prima pole in Moto2 per Ortolà, Lunetta dodicesimo è il migliore dei piloti italiani
Moto2 GP Germania Sachsenring Qualifiche – E’ di Ivan Ortolà la pole position del Gran Premio di Germania classe Moto2, 11esimo appuntamento del Motomondiale 2026.
Sul tracciato del Sachsenring in pilota del Team QJMOTOR -R.O.M.E.A – MSI ha centrato la sua prima pole in Moto2 con il tempo record di 1:21.493. In prima fila con il #4 ci saranno Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), staccati rispettivamente di 0.038s e 0.178s.
Seconda fila e quarto tempo per Daniel Holgado (CFMOTO Azul Marino Aspar Team), che ha preceduto Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).
Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) aprirà la terza fila e avrà accanto a se David Alonso (CFMOTO Azul Marino Aspar Team) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).
Quarta fila per Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia), Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e per il migliore dei piloti italiani, il rookie Luca Lunetta (MB Conveyors SpeedRS Team).
Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) è 16esimo, mentre non è riuscito a passare la Q1 Celestino Vietti che scatterà dalla 22esima casella.
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moto2 Qualifica 2 Sachsenring - Gp Germania - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor -r.o.m.e.a - Msi
|1:21.493
|2
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:21.531
|+0.038
|3
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:21.671
|+0.178
|4
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Azul Marino Aspar Team
|1:21.720
|+0.227
|5
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|1:21.848
|+0.355
|6
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|1:21.849
|+0.356
|7
|72
|Taiyo Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:21.852
|+0.359
|8
|80
|David Alonso
|Cfmoto Azul Marino Aspar Team
|1:21.878
|+0.385
|9
|95
|Collin Veijer
|Red Bull Ktm Ajo
|1:21.903
|+0.410
|10
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|1:21.929
|+0.436
|11
|98
|Jose Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|1:21.949
|+0.456
|12
|32
|Luca Lunetta
|Mb Conveyors Speedrs Team
|1:22.127
|+0.634
|13
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|1:22.131
|+0.638
|14
|53
|Deniz Oncu
|Elf Marc Vds Racing Team
|1:22.285
|+0.792
|15
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|1:22.357
|+0.864
|16
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|1:22.415
|+0.922
|17
|54
|Alberto Ferrandez
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|1:22.642
|+1.149
Sachsenring - Gp Germania - Risultati Qualifica 2
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