Moto2 | Gp Germania: Ortolà, pole con record, battuti Gonzalez e Guevara

Moto2 GP Germania Sachsenring Qualifiche – E’ di Ivan Ortolà la pole position del Gran Premio di Germania classe Moto2, 11esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Sul tracciato del Sachsenring in pilota del Team QJMOTOR -R.O.M.E.A – MSI ha centrato la sua prima pole in Moto2 con il tempo record di 1:21.493. In prima fila con il #4 ci saranno Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), staccati rispettivamente di 0.038s e 0.178s.

Seconda fila e quarto tempo per Daniel Holgado (CFMOTO Azul Marino Aspar Team), che ha preceduto Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).

Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) aprirà la terza fila e avrà accanto a se David Alonso (CFMOTO Azul Marino Aspar Team) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Quarta fila per Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia), Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e per il migliore dei piloti italiani, il rookie Luca Lunetta (MB Conveyors SpeedRS Team).

Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) è 16esimo, mentre non è riuscito a passare la Q1 Celestino Vietti che scatterà dalla 22esima casella.

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