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Moto2 | Gp Germania: Ortolà, pole con record, battuti Gonzalez e Guevara

Prima pole in Moto2 per Ortolà, Lunetta dodicesimo è il migliore dei piloti italiani

di Alessio Brunori11 Luglio, 2026
Moto2 | Gp Germania: Ortolà, pole con record, battuti Gonzalez e GuevaraMoto2 | Gp Germania: Ortolà, pole con record, battuti Gonzalez e Guevara

Moto2 GP Germania Sachsenring Qualifiche – E’ di Ivan Ortolà la pole position del Gran Premio di Germania classe Moto2, 11esimo appuntamento del Motomondiale 2026.

Sul tracciato del Sachsenring in pilota del Team QJMOTOR -R.O.M.E.A – MSI ha centrato la sua prima pole in Moto2 con il tempo record di 1:21.493. In prima fila con il #4 ci saranno Manuel Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), staccati rispettivamente di 0.038s e 0.178s.

Seconda fila e quarto tempo per Daniel Holgado (CFMOTO Azul Marino Aspar Team), che ha preceduto Senna Agius (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP) e Alex Escrig (KLINT Racing Team).

Taiyo Furusato (Idemitsu Honda Team Asia) aprirà la terza fila e avrà accanto a se David Alonso (CFMOTO Azul Marino Aspar Team) e Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo).

Quarta fila per Mario Aji (Idemitsu Honda Team Asia), Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e per il migliore dei piloti italiani, il rookie Luca Lunetta (MB Conveyors SpeedRS Team).

Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) è 16esimo, mentre non è riuscito a passare la Q1 Celestino Vietti che scatterà dalla 22esima casella.

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moto2 Qualifica 2 Sachsenring - Gp Germania - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 4 Ivan Ortola Qjmotor -r.o.m.e.a - Msi 1:21.493
2 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:21.531 +0.038
3 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:21.671 +0.178
4 96 Daniel Holgado Cfmoto Azul Marino Aspar Team 1:21.720 +0.227
5 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:21.848 +0.355
6 11 Alex Escrig Klint Racing Team 1:21.849 +0.356
7 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 1:21.852 +0.359
8 80 David Alonso Cfmoto Azul Marino Aspar Team 1:21.878 +0.385
9 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:21.903 +0.410
10 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia 1:21.929 +0.436
11 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:21.949 +0.456
12 32 Luca Lunetta Mb Conveyors Speedrs Team 1:22.127 +0.634
13 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:22.131 +0.638
14 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team 1:22.285 +0.792
15 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 1:22.357 +0.864
16 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing 1:22.415 +0.922
17 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:22.642 +1.149

Sachsenring - Gp Germania - Risultati Qualifica 2

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