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Moto2 | Gp Brno Qualifiche: Alonso, pole da record, Vietti è ottavo

Prima partenza al "palo" nella classe di mezzo per il pilota del Team Aspar

di Alessio Brunori20 Giugno, 2026
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Moto2 GP Repubblica Ceca Brno Qualifiche – David Alonso ha ottenuto la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca classe Moto2.

Il pilota del Team Aspar è riuscito a girare in 1:57.718, nuovo record del circuito di Brno, il precedente era di 1’57.978 e apparteneva a Filip Salac. Neanche una caduta ha tolto la gioia al #80 che centra la prima partenza al “palo” in Moto2, l’ottava in carriera considerando le sette ottenute in Moto3.

Con lui in prima fila partiranno Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) e il team-mate Daniel Holgado, anche lui caduto senza conseguenze come Alonso.

Seconda fila per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez, che in sella alla Kalex del LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP ha preceduto il suo team-mate Senna Agius e Ivan Ortolà (QJMOTOR – Exocom – MSI).

Settimo tempo e apertura della terza fila per Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), che avrà accanto a se il migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti (Boscoscuro HDR SpeedRS Team) e Alex Escrig (Forward KLINT Racing Team).

Il rookie Luca Lunetta (Boscoscuro HDR SpeedRS Team) ha ottenuto il 17esimo tempo e partirà quindi dalla sesta fila, mentre non è riuscito a passare la Q1 Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) che partirà dalla 21esima casella.

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moto2 Qualifica 2 Brno - Repubblica Ceca - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team 1:57.718
2 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team 1:57.923 +0.205
3 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team 1:58.107 +0.389
4 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:58.113 +0.395
5 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 1:58.137 +0.419
6 4 Ivan Ortola Qjmotor - Exocom - Msi 1:58.206 +0.488
7 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 1:58.352 +0.634
8 13 Celestino Vietti Hdr Speedrs Team 1:58.455 +0.737
9 11 Alex Escrig Klint Racing Team 1:58.472 +0.754
10 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team 1:58.568 +0.850
11 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team 1:58.635 +0.917
12 95 Collin Veijer Red Bull Ktm Ajo 1:58.771 +1.053
13 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia 1:58.829 +1.111
14 17 David Munoz Italtrans Racing Team 1:58.833 +1.115
15 98 Jose Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo 1:58.958 +1.240
16 71 Ayumu Sasaki Momoven Idrofoglia Rw Racing Team 1:59.229 +1.511
17 32 Luca Lunetta Hdr Speedrs Team 1:59.266 +1.548
18 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 2:09.815 +12.097 +

Brno - Repubblica Ceca - Risultati Qualifica 2

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