Moto2 | Gp Brno Qualifiche: Alonso, pole da record, Vietti è ottavo

Moto2 GP Repubblica Ceca Brno Qualifiche – David Alonso ha ottenuto la pole position del Gran Premio della Repubblica Ceca classe Moto2.

Il pilota del Team Aspar è riuscito a girare in 1:57.718, nuovo record del circuito di Brno, il precedente era di 1’57.978 e apparteneva a Filip Salac. Neanche una caduta ha tolto la gioia al #80 che centra la prima partenza al “palo” in Moto2, l’ottava in carriera considerando le sette ottenute in Moto3.

Con lui in prima fila partiranno Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) e il team-mate Daniel Holgado, anche lui caduto senza conseguenze come Alonso.

Seconda fila per il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez, che in sella alla Kalex del LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP ha preceduto il suo team-mate Senna Agius e Ivan Ortolà (QJMOTOR – Exocom – MSI).

Settimo tempo e apertura della terza fila per Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2), che avrà accanto a se il migliore dei piloti italiani, Celestino Vietti (Boscoscuro HDR SpeedRS Team) e Alex Escrig (Forward KLINT Racing Team).

Il rookie Luca Lunetta (Boscoscuro HDR SpeedRS Team) ha ottenuto il 17esimo tempo e partirà quindi dalla sesta fila, mentre non è riuscito a passare la Q1 Tony Arbolino (REDS Fantic Racing) che partirà dalla 21esima casella.

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