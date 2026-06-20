MotoGP | Gp Brno Sprint Race: Bagnaia batte Ogura e Marquez, Bezzecchi a terra

MotoGP Sprint Race GP Repubblica Ceca Brno – Pecco Bagnaia ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca classe MotoGP, nono appuntamento del Motomondiale 2026.

Il tre volte iridato della Ducati che scattava dalla prima fila, terzo tempo, ha preso subito il comando della gara senza mai lasciarlo sino alla bandiera a scacchi, dieci giri del circuito di Brno.

Il #63 della casa di Borgo Panigale che al pari del suo team-mate Marc Marquez aveva scelto la gomma posteriore morbida, si è difeso sino al traguardo dagli attacchi di un grande Ai Ogura che in sella all’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team dopo la pole position, ha chiuso a 0.241s dal piemontese, scegliendo al contrario degli ufficiali Ducati la gomma media al posteriore.

Terzo gradino del podio per Marc Marquez, che ad un certo punto della gara sembrava poter essere della “partita” per giocarsi la vittoria ma che alla fine ha chiuso a 0.794s da Bagnaia.

Per Bagnaia 14sima vittoria Sprint, la prima del 2026, arrivata 238 giorni dopo l’ultima, Malesia 2025. E’ anche la 34esima medaglia Sprint per Bagnaia, che eguaglia Marquez e Martin.

Ai piedi del podio Sprint troviamo Fabio Di Giannantonio, che in sella alla Ducati Desmosedici GP 26 del VR46 Racing Team non è però mai stato in lotta per il podio. Il pilota romano ha preceduto la migliore delle Aprilia ufficiali, quella di Jorge Martin, con quest’ultimo che ha chiuso davanti al compagno di marca Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team).

Buona la gara di Enea Bastianini, che grazie ad una bella rimonta (partiva dalla sesta fila, 16esimo tempo, ndr) ha chiuso settimo e davanti alla Ducati Gresini di Fermin Aldeguer e alla KTM Factory di Brad Binder, ultimo pilota a punti.

Decimo al traguardo Joan Mir con la Honda Factory, seguito dalla migliore delle Yamaha, quella del rookie Toprak Razgatlioglu (Pramac Racing) e alla Ducati del VR46 Racing Team di Franco Morbidelli. Dalla 13sima alla alla 15esima posizione troviamo le Yamaha Factory di Fabio Quartararo e Alex Rins e quella del Pramac Racing di Jack Miller.

Protagonista nei primissimi giri il rookie Honda LCR Diogo Moreira, terzo ma caduto senza conseguenze così come Maverick Vinales, Pedro Acosta, i nostri Luca Marini e Marco Bezzecchi e infine Cal Crutchlow.

Il “Bez” è caduto a pochi giri dalla fine quando era in quinta posizione ma rimane comunque leader della classifica iridata. Il #72 dell’Aprilia è al comando con 180 punti, 15 in più del suo team-mate Martin (che gli recupera 5 punti, ndr) e 36 in più di Di Giannantonio (che gli recupera sei punti, ndr). Acosta è quarto staccato di 48 punti mentre Marc Marquez è quinto a -65.

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