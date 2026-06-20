MotoGP | GP Repubblica Ceca 2026: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)

15:50 Grazie per averci seguito! Appuntamento a domani, ore 14 con il Gran Premio di Brno. Buona serata!

GIRO 10 – ULTIMO GIRO! Pecco Bagnaia vince la Sprint Race del Gran Premio di Brno! Sul podio Ai Ogura e Marc Marquez. Caduta di Crutchlow, rider OK! TOP 10: Bagnaia, Ogura, M.Marquez, Di Giannantonio, Martin, Fernandez, Bastianini, Aldeguer, Binder e Mir. Undicesimo Toprak, a seguire: Morbidelli, Quartararo, Rins e Miller

GIRO 9 – Caduta di Bezzecchi! Rider OK!

GIRO 7 – Caduta di Marini, rider OK! Bagnaia sente avvicinarsi Ogura e M.Marquez, 4 decimi di distacco

GIRO 6 – Caduta di Acosta! Rider OK! TOP 10: Bagnaia, Ogura, M.Marquez, Di Giannantonio, Bezzecchi, Martin, Fernandez, Bastianini, Aldeguer e Binder

GIRO 5 – Sette decimi di vantaggio per Bagnaia, Ogura si sta facendo minaccioso

GIRO 4 – Martin sorpassa Acosta ma Pedro si riprende la sesta posizione. M.Marquez sta recuperando su Ogura, sei decimi

GIRO 3 – Giro veloce di Bagnaia, otto decimi di vantaggio. Martin sorpassa Fernandez e sale settimo. Di Giannantonio si avvicina a M.Marquez. Acosta è pronto al sorpasso su Bezzecchi

GIRO 2 – TOP 10: Bagnaia, Ogura, M.Marquez, Di Giannantonio, Bezzecchi, Acosta, Fernandez, Martin, Bastianini e Binder

GIRO 1 – PARTENZA E VIA! Ottimo start di Bagnaia che si mette davanti a Ogura. Terzo Moreira. Caduta di Vinales e Moreira, piloti OK!

15:02 I piloti arrivano sulla griglia di partenza. 10 giri da completare

15:00 Parte il giro di formazione!

14:59 Bagnaia e M.Marquez con soft al posteriore

14:57 33° nell’aria e 48° sull’asfalto

14:37 Alex Marquez ha deciso di non concludere il Gran Premio di Brno per dolore e affaticamento alla spalla

Diretta Sprint Race GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026 – Amici di Motorionline, rieccoci collegati con il circuito di Brno per la diretta della Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento della MotoGP 2026.

A partire dalle 15:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara Sprint.

La pole position è andata ad uno straordinario Ai Ogura, che in sella all’Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha ottenuto anche il nuovo record della pista.

In prima fila anche i nostri Fabio Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Seconda fila per Marco Bezzecchi, Marc Marquez e pr il rookie Diogo Moreira. Terza fila per Raul Fernandez, Pedro Acosta e Franco Morbidelli. Quarta fila per Jorge Martin, Fermin Aldeguer e Joan Mir.

Non erano riusciti a passare la Q1 Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3) fuori per soli 33 millesimi, che partirà 13esimo, il rientrante Alex Marquez (Ducati Gresini) 14esimo, Fabio Quartararo (Yamaha Factory) 15esimo, i nostri Luca Marini (Honda Factory) ed Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) rispettivamente 16esimo e 17esimo, Jack Miller (Yamaha Pramac) 18esimo, Alex Rins (Yamaha Factory) 19esimo, Brad Binder (KTM Factory) 20esimo, Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) 21esimo e Cal Crutchlow (Honda LCR), buon ultimo e 22esimo.

Pole position per Ai Ogura a Brno

DIRETTA SPRINT RACE GP REPUBBLICA CECA BRNO DALLE 15:00

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