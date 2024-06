Moto2 | Gp Assen Qualifiche: Aldeguer pole con record, Arbolino è settimo

Moto2 Gp Olanda Assen Qualifiche – Fermin Aldeguer ha centrato la pole position del Gran Premio d’Olanda classe Moto2, ottava tappa del Motomondiale 2024 in programma ad Assen.

Il centauro del Team SpeedUp ha portato in vetta la sua Boscoscuro con il crono di 1:35.269, nuovo record della pista olandese per la classe intermedia del Motomondiale. In prima fila altre due Boscoscuro, quelle del Team MT Helmets – MSI di Ai Ogura e del leader della classifica iridata Sergio Garcia.

Seconda fila per Manuel Gonzalez (Gresini), Alonso Lopez (SpeedUp) e Albert Arenas (Gresini). Tony Arbolino, il migliore dei piloti italiani, è settimo con la Kalex del Team Marc VDS e condividerà la terza fila con Diogo Moreira (Italtrans) e Jake Dixon (Aspar).

Celestino Vietti in sella alla Kalex del Team Red Bull Ajo ha chiuso decimo, davanti a Senna Agius (Intact GP) e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team).

Non è riuscito a passare la Q1 Dennis Foggia, che ha chiuso la sessione in quinta posizione, messo fuori dalla Q2 proprio all’ultimo secondo.

Il pilota romano del Team Italtrans pur avendo ottenuto lo stesso tempo di Izan Guevara, quarto classificato (ultimo posto disponibile per accedere in Q2, ndr), avendo una media dei giri peggiore, rimane fuori e partirà 19esimo. Non ha preso parte alla sessione e salterà anche la gara Xavier Cardelus, che si è rotto il piede destro dopo l’high-side alla curva 7 nel turno mattutino.

Ai box anche Joe Roberts, operato alla clavicola dopo l’high-side di venerdì. Se dovesse ricevere il “fit” partirebbe ultimo, ma è più probabile un suo rientro al Sachsenring.

