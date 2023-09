Moto2 | Gp Misano Prove 3: Vietti al comando, Arbolino costretto alla Q1

Moto2 Gp Misano Prove 3 – Celestino Vietti (Fantic Racing) ha ottenuto il miglior tempo della terza ed ultima sessione di prove del Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, 12esima tappa della classe Moto2, in programma a Misano.

Il pilota del Team Fantic Racing che ha portato la sua Kalex in testa con il crono di 1:36.078, ha preceduto Aron Canet (Pons) di 0.182s e Jake Dixon (Aspar) di 0.185s.

Somkiat Chantra (Team Asia) è quarto, davanti a Joe Roberts (Italtrans) e al capo-classifica Pedro Acosta (Red Bull Ajo). Chiudono la Top Ten Barry Baltus (Racing GP), Filip Salac (Gresini), Jeremy Alcoba (Gresini) e Alonso Lopez (SpeedUp).

Qualificati direttamente alla Q2 anche Ai Ogura (Team Asia), Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing), Mattia Pasini, che da commentatore Sky torna in pista con il #34 del mitico Kevin Schwantz, che gli ha anche autografato il serbatoio e Sam Lowes (Marc VDS).

Turno da dimenticare per Tony Arbolino (Marc VDS) che non è riuscito ad agguantare l’accesso diretto alla fase finale delle qualifica. Il pilota di Garbagnate Milanese, che in Campionato è secondo a 22 punti dal leader Acosta, dovrà passare dalla Q1, dove troviamo tra gli altri anche Dennis Foggia (Italtrans), Fermin Aldeguer (SpeedUp) e Alberto Surra (Forward).

