Yamaha fornitore Moto3 dal 2028 al 2033 [VIDEO]

La classe Moto3 cambierà dal 2028, non ci saranno più case costruttrici, ma solo la Yamaha. Presentata durante una conferenza stampa congiunta al GP d’Olanda ad Assen, l’iniziativa rappresenta uno degli sviluppi più significativi degli ultimi anni e riflette l’impegno condiviso tra Yamaha e MotoGP nel rafforzare il percorso di crescita per le future generazioni di piloti.

Progettato secondo i principi di accessibilità, integrità sportiva, eccellenza tecnica e visione a lungo termine, il nuovo progetto mira a garantire che il talento resti il fattore determinante nello sviluppo dei piloti, mantenendo al contempo i più alti standard competitivi.

La moto sarà svelata in una fase successiva, con Yamaha e MotoGP Group che hanno confermato un programma di comunicazione progressivo in vista della prima apparizione pubblica del prototipo nel 2027.

Al centro del progetto c’è un nuovo prototipo da competizione sviluppato da Yamaha, basato sulla collaudata piattaforma CP2 di serie e profondamente riprogettato per le esigenze del Mondiale. L’obiettivo finale è ottenere un rapporto peso/potenza superiore rispetto alle attuali Moto3, introducendo al contempo una moto di dimensioni standard, più adatta alle caratteristiche fisiche e allo stile di guida della prossima generazione di piloti.

Il programma supporterà anche l’ecosistema più ampio della formazione piloti attraverso attività che andranno oltre il FIM Moto3 World Championship. Dal 2029, il FIM Moto3 Junior World Championship, all’interno del paddock MotoJunior, dovrebbe adottare una versione leggermente meno sofisticata della stessa moto, mentre sono già in corso discussioni con ulteriori campionati regionali interessati a unirsi alla piattaforma.

Le prossime tappe includeranno ulteriori aggiornamenti sul progetto, attività di test del prototipo entro la fine dell’anno e la presentazione ufficiale della moto nel 2027.

Più che una nuova moto, la nuova Yamaha Moto3 rappresenta la visione condivisa di Yamaha e MotoGP Group per la prossima generazione del motociclismo e per i piloti che ne definiranno il futuro.

Dichiarazioni Carlos Ezpeleta Chief Sporting Officer, MotoGP, Yamaha Moto3

“Siamo davvero orgogliosi di presentare il futuro della Moto3, non solo per il Mondiale ma anche per la sua importanza nei programmi di base a livello globale.

MotoGP è impegnata a far crescere lo sport del motociclismo, sostenere il talento e aumentare l’accessibilità, con l’obiettivo di creare lo sport più sicuro possibile e con il pubblico più ampio. Con questo progetto, stiamo lavorando con Yamaha per creare una piattaforma globale per i giovani piloti, molto più che annunciare semplicemente quale moto guideranno. Crediamo che questo cambiamento avrà un impatto significativo sullo sport, sia al di fuori del paddock, in termini globali, sia qui dentro, all’interno della MotoGP.

La Moto3 ha un ruolo fondamentale nel nostro futuro. Dal punto di vista sportivo, è spesso il primo passo professionale per i piloti che poi diventano superstar mondiali. Per i tifosi, è l’introduzione ai campioni di domani ed è una parte fantastica di ogni weekend di Gran Premio. La nostra struttura con tre classi del Mondiale presenti in ogni evento, inclusi Moto2 e Moto3 crea un’esperienza unica per il pubblico. Azione spettacolare, talento puro ed eccellenza ingegneristica sono in mostra dal primo istante di un Gran Premio fino alla bandiera a scacchi.

Questa nuova era della Moto3 è pensata per offrire ancora di più e per posizionare meglio la categoria come classe d’ingresso del Campionato del Mondo MotoGP. Sarà una nuova piattaforma in cui talento e prestazioni potranno brillare.”

Dichiarazioni Paolo Pavesio Managing Director, Yamaha Motor Racing, Yamaha Moto3

“La Moto3 ha sempre rappresentato il punto di partenza del sogno del Mondiale. È il luogo in cui i futuri campioni imparano il mestiere, dove il talento inizia a emergere e dove nasce il futuro del nostro sport.

Fin dall’inizio, il nostro obiettivo non era semplicemente costruire una motocicletta. Il nostro obiettivo era creare una piattaforma capace di sostenere piloti, team e campionati per molti anni a venire. Una piattaforma che unisse accessibilità, efficienza ingegneristica e pura performance da gara.

Questo progetto riunisce le competenze di Yamaha Motor Co., Yamaha Motor Racing e Yamaha Motor Europe. È un vero sforzo globale da parte di Yamaha, che riflette il nostro impegno a lungo termine nelle competizioni motociclistiche e nella crescita dei piloti.”