SBK | Gp Aragon Day 1, Bulega: “E’ necessario fare un ulteriore passo in avanti”

Superbike Aragon Ducati – Nicolò Bulega ha chiuso la prima giornata di libere con il terzo tempo nella classifica combinata dei tempi.

Dopo un piccolo inconveniente tecnico tempestivamente risolto dal team nelle FP1, Bulega trova un feeling eccellente nelle FP2 riuscendo a migliorarsi di oltre otto decimi per chiudere il venerdì al terzo posto con il tempo di 1’49.153 a 132 millesimi da Gerloff (BWM).

Dichiarazioni Nicolò Bulega Gp Aragon Superbike 2024

“Questa mattina non sono riuscito a trovare le condizioni giuste per guidare al meglio mentre nel pomeriggio il feeling è stato davvero buono. Credo che il passo gara sia incisivo ma sarà necessario fare un ulteriore passo in avanti domani”.

