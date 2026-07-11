MotoGP | GP Germania Sprint Race, Bastianini: “Non siamo riusciti a migliorare”

Il sabato del Gran Premio di Germania si è rivelato particolarmente complicato per Enea Bastianini. Il pilota del team Tech3 KTM non è riuscito a trovare il feeling necessario sul tortuoso Sachsenring, chiudendo le qualifiche soltanto al 17esimo posto e risalendo fino alla 14esima posizione nella Sprint Race. Al termine della gara, il riminese ha raccontato le difficoltà incontrate, spiegando come il forte sottosterzo abbia condizionato la sua prestazione, soprattutto nei primi giri, tanto da sfiorare più volte la caduta.

Dichiarazioni Enea Bastianini, Sprint Race GP Germania

“Ieri eravamo molto più vicini rispetto a oggi. Non siamo riusciti a migliorare. Abbiamo tanto sottosterzo e questo è stato il problema principale, soprattutto in gara. A dire il vero non so nemmeno come abbia fatto a non cadere. Dopo qualche giro la situazione è migliorata, ma nelle fasi iniziali stavamo soffrendo tantissimo. Questo non è uno dei miei circuiti preferiti, ma non vuole essere una scusa”

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