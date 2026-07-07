MotoGP | GP Germania, Bezzecchi: “Ho voglia di tornare in sella”

Marco Bezzecchi, arriva al Sachsenring dopo la bruttissima caduta avvenuta durante il secondo giro del Gran Premio d’Olanda, una caduta cruenta ma che per fortuna non ha provocato fratture al riminese.

Il pilota dell’Aprilia ha voglia di riscatto e anche se non ancora fisicamente al 100% visto il grande “ruzzolone” di Assen, avvenuto ad oltre 200 Km/h, cercherà di portare a casa il massimo.

Il Sachsenring è noto per le sue curve strette, quasi tutte prettamente a sinistra, che si snodano lungo i 3.670 metri, rendendolo uno dei circuiti più lenti del calendario, con percorrenza in senso antiorario.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Sono contento e ho voglia di tornare in sella. Ovviamente spero di migliorare ancora un po’ dal punto di vista fisico in questi giorni, ma finora il recupero sta andando abbastanza bene. Non vedo l’ora di riabbracciare la mia squadra perché, dopo Assen, abbiamo bisogno di ritrovarci e continuare a guardare avanti insieme.”

Il ritorno in pista di Marco Bezzecchi al GP di Germania MotoGP 2026 rappresenta uno dei momenti più attesi del weekend. La caduta di Assen, violentissima e avvenuta a oltre 200 km/h, ha lasciato il segno sul piano fisico e mentale, ma il riminese ha dimostrato ancora una volta una resilienza fuori dal comune.

Il fatto che non abbia riportato fratture è stato un sollievo per tutto il paddock, ma il dolore e la fatica del recupero restano elementi con cui dovrà convivere almeno per questo round.

Il Sachsenring, con il suo layout unico e quasi completamente sinistrorso, è un tracciato che richiede una condizione fisica impeccabile. Le curve a sinistra, ripetute in sequenza, mettono sotto stress spalle, collo e zona lombare, proprio quelle parti che più risentono di una caduta come quella di Assen. Bezzecchi lo sa bene, ma la sua determinazione è evidente: vuole tornare competitivo, vuole ritrovare il gruppo e vuole dimostrare che il volo olandese non ha intaccato la sua fame.

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