MotoGP | Via gli abbassatori anteriori in partenza da Assen

Regolamenti MotoGP – La Grand Prix Commission, composta da Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) e Carmelo Ezpeleta (MotoGP SEG, Presidente), alla presenza di Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezpeleta (MotoGP SEG), Corrado Cecchinelli (Direttore Tecnico), Paul King (Direttore FIM CCR) e Dominique Hebrard (Direttore Tecnico FIM CTI), ha preso le seguenti decisioni:

Rimozione dei Front Ride Height Devices – Classe MotoGP – in vigore dal GP d’Olanda

I Front Ride Height Devices – conosciuti come holeshot devices – saranno rimossi da tutte le moto della classe MotoGP a partire dal Gran Premio d’Olanda.

La decisione segue una consultazione con tutti i team MotoGP e dopo che i piloti hanno avuto la possibilità di testare le partenze in sessioni aggiuntive dedicate alle Practice Start.

Modifica del layout della griglia – tutte le classi – in vigore dal GP di Germania

Per aumentare ulteriormente la sicurezza nelle fasi di partenza, il layout standard della griglia per tutte le classi sarà modificato a partire dal Gran Premio di Germania 2026.

L’attuale distanza verticale tra le file, pari a tre metri, sarà aumentata a quattro metri, portando così la distanza totale tra le file da tre piloti da nove a 12 metri.

Rimarranno tre piloti per fila.

Massimo di sei motociclette per costruttore in griglia – Classe MotoGP – in vigore dalla stagione 2028

Dal 2028 sarà introdotto un limite massimo di sei piloti autorizzati a utilizzare moto dello stesso costruttore in MotoGP, il che significa che ogni costruttore potrà fornire un massimo di due team oltre al proprio.

Questa misura sarà applicata solo se in quel momento saranno presenti almeno cinque costruttori nel Campionato.

5/5 - (4 votes)