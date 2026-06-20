MotoGP | GP Brno: Bezzecchi spinge e colpisce un commissario, squalificato per la gara [VIDEO]

Il paddock della MotoGP sta vivendo una serata di tensione dopo la decisione dei Commissari FIM: Marco Bezzecchi è stato sospeso dal Gran Premio della Repubblica Ceca in seguito all’episodio avvenuto durante la Sprint, quando, subito dopo la caduta ha spinto e colpito un Commissario impegnato nel recupero della sua moto.

Un gesto giudicato pregiudizievole per gli interessi dello sport” e sanzionato con la massima severità prevista dal regolamento. La notifica è arrivata alle 19:50, aprendo uno dei casi disciplinari più pesanti degli ultimi anni e lasciando Aprilia senza uno dei suoi piloti proprio nel weekend più acceso della stagione. Ecco cosa recita la sanzione ufficiale:

Secondo l’Articolo 3.8 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix, confermiamo la nostra decisione con un’audizione.

Il 20 giugno 2026, alle 16:07:41 durante la Sprint MotoGP del MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA, in seguito a una caduta ha spinto e colpito i Commissari di pista che stavano cercando di recuperare la sua moto.

Questa è un’azione pregiudizievole per gli interessi dello sport ed è quindi un’infrazione come descritta nell’Articolo 3.3.2.2 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix:

“qualsiasi atto corrotto o fraudolento, o qualsiasi azione pregiudizievole per gli interessi delle manifestazioni o dello sport, compiuta da una persona o da un gruppo di persone durante un evento.”

Sanzione Marco Bezzecchi Spinta Commissari Sprint Race GP Repubblica Ceca

Per le ragioni sopra indicate, il Panel dei Commissari FIM MotoGP ha imposto nei confronti (di Bezzecchi) una sospensione dal MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA (in conformità agli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix).

Diritto di Appello

Secondo gli articoli 3.7.2, 3.7.2.2 e 3.7.2.4 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix, hai il diritto di appellarti contro questa decisione del Panel dei Commissari FIM MotoGP presso i Commissari d’Appello FIM.

Una dichiarazione di appello deve essere presentata entro 60 minuti dalla data e ora di questa notifica, e accompagnata da un deposito cauzionale di €1320. L’appello può essere presentato tramite IRTA, che può anche organizzare la garanzia del pagamento del deposito cauzionale.

Video, Bezzecchi colpisce due volte un Marshall dopo caduta Sprint Race Brno Gets worse from every new angle. This is race ban territory pic.twitter.com/U2xLjdirS4 — Simon Patterson (@denkmit) June 20, 2026

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