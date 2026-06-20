MotoGP | GP Brno Sprint Race, Martin: “L’approccio è sempre dare il massimo” [VIDEO]

Jorge Martin chiude la Sprint Race di Brno con un quinto posto e sensazioni in crescita al termine di un weekend in cui continua il suo processo di adattamento all’Aprilia. Lo spagnolo ha sottolineato i progressi costanti messi in mostra turno dopo turno, evidenziando come la gara sia stata la sua miglior sessione del fine settimana. Una prestazione solida, utile soprattutto in chiave apprendimento e gestione del feeling con la moto, in vista della gara lunga di domenica.

Dichiarazioni Jorge Martin su incidente GP Ungheria

“Importante che stiamo migliorando in ogni turno. Meglio partire con tutto chiaro e andare forte fin da subito ma sento che sono ancora nel processo di abituarmi all’Aprilia. Siamo nella strada giusta. La gara è stata il turno migliore del weekend e devo cercare di migliorare per domani. Per vincere il Mondiale serve la velocità, penso a migliorarmi a tutti i giorni, logico che prendere il massimo dei punti è meglio. Per la gara di domani è importante migliorare il feeling, con il doppio long lap qua domani non perderò tantissimo e non dovrebbe condizionare la mia gara. L’approccio è sempre dare il massimo”

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