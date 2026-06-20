MotoGP | Bezzecchi squalifica confermata, non correrà la gara di Brno [VIDEO]

La MotoGP chiude la giornata con una sentenza pesantissima: l’appello dell’Aprilia contro la squalifica di Marco Bezzecchi è stato respinto e la sospensione del riminese dal Gran Premio della Repubblica Ceca diventa definitiva.

Dopo ore di audizioni e analisi dei filmati, i Commissari d’Appello FIM hanno confermato che il gesto del pilota, lo spintone ai Commissari durante il recupero della moto rappresenta un’azione “pregiudizievole per gli interessi dello sport”. Una decisione che non lascia spazio a interpretazioni e che segna uno dei casi disciplinari più duri degli ultimi anni, lasciando Aprilia senza il suo pilota proprio nel weekend più delicato. Ecco cosa recita la sanzione ufficiale:

Il team Aprilia Racing (Paolo Bonora) ha presentato un appello scritto per conto di Marco Bezzecchi il 20/06/2026 alle 20:49 ai Commissari d’Appello, con il deposito cauzionale di 1320 euro (garantito da IRTA).

L’appello è presentato contro la decisione dei Commissari FIM MotoGP del 20/06/2026, notificata al pilota Marco Bezzecchi il 20/06/2026 alle 19:52, riguardante la penalità notificata al pilota n. 72 per aver spinto e colpito i Commissari di pista che stavano cercando di recuperare la sua moto. Si tratta di un’azione pregiudizievole per gli interessi dello sport e costituisce quindi un’infrazione come descritta nell’Articolo 3.3.2.2 del Regolamento FIM, ovvero:

“qualsiasi atto corrotto o fraudolento, o qualsiasi azione pregiudizievole per gli interessi della manifestazione o dello sport, compiuta da una persona o da un gruppo di persone durante un evento”. La penalità notificata era una sospensione dal MONSTER ENERGY GRAND PRIX OF CZECHIA 2026.

1. Composizione dei Commissari d’Appello FIM

Il Panel è composto da:

Ralph Bohnhorst – Commissario d’Appello FIM

Aleš Holan – Commissario d’Appello FIM (nominato da FMNR)

Le audizioni si sono svolte dalle 20:05 alle 20:37.

2. Validità dell’appello

Il Panel ha deciso che l’appello è stato presentato regolarmente, in forma corretta, con la tassa garantita e nei tempi previsti.

3. L’audizione

Il Panel si è riunito sabato 20/06/2026 con le seguenti persone:

Aprilia Racing

Massimo Rivola

Paolo Bonora

Commissari FIM MotoGP

Simon Crafar

Andres Somolinos

Tamara Matko

Sono stati presentati i seguenti documenti:

Documentazione relativa alla decisione dei Commissari MotoGP

Documento di appello

Deposito cauzionale IRTA

4. I fatti

Si è tenuta un’audizione con tutte le parti coinvolte.

5. Considerazioni del Panel

L’appello era formalmente strutturato e conteneva tutti i punti che il team e il pilota volevano sottoporre ai Commissari d’Appello.

I Commissari MotoGP sono stati interrogati riguardo alla loro decisione, in particolare sulla valutazione secondo cui il pilota Marco Bezzecchi avrebbe iniziato l’azione fisica pregiudizievole per gli interessi dello sport.

Successivamente sono stati ascoltati i rappresentanti Aprilia: Rivola e Bonora.

6. Il giudizio

Sulla base di quanto sopra, i Commissari d’Appello FIM decidono:

Confermare la decisione pronunciata dai Commissari MotoGP FIM

Respingere l’appello presentato

Motivazioni

I Commissari d’Appello hanno esaminato attentamente le dichiarazioni, i video, i rapporti ufficiali e le circostanze dell’incidente.

Riconoscono che un pilota coinvolto in un incidente possa provare frustrazione o emozioni forti, ma tali circostanze non possono giustificare aggressioni fisiche verso il personale di pista.

I Commissari sottolineano che:

I Commissari operano in ambienti pericolosi per garantire la sicurezza dei piloti.

Il rispetto verso ufficiali, volontari e personale è un principio fondamentale.

Qualsiasi contatto fisico aggressivo verso un ufficiale rappresenta una grave violazione.

I Commissari stavano recuperando la moto nell’interesse della sicurezza del pilota e dell’evento.

L’aggressione fisica verso i Commissari è “wholly unacceptable in professional motorsport”.

Il Panel ritiene che:

La condotta sia grave.

La sanzione sia proporzionata.

La decisione originale rientri pienamente nelle possibilità regolamentari.

Pertanto, l’appello è respinto e la decisione viene confermata integralmente.

7. Diritto di ulteriore appello

Secondo gli articoli 3.4.4, 3.7.2.2, 3.7.2.3 e 3.7.2.4 del Regolamento FIM, è possibile ricorrere alla Corte Internazionale d’Appello (CAI) entro 5 giorni.

Data: 20/06/2026

Ora di notifica: 23:09

Firmato:

Ralph Bohnhorst – Commissario d’Appello FIM

Aleš Holan – Commissario d’Appello FMNR

Video spinta e schiaffo Marco Bezzecchi a Commissario Brno

Gets worse from every new angle. This is race ban territory pic.twitter.com/U2xLjdirS4 — Simon Patterson (@denkmit) June 20, 2026

Senza voler giustificare il gesto di Bezzecchi, c’è anche un video dove si sente un fuori-giri della RS-GP26 causato (crediamo involontariamente, ndr) dal commissario e il “Bez” che dice “Che caxxo fai?”

Video sgasata Commissario Pista Aprilia Bezzecchi

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