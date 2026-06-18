MotoGP | Ufficiale, Francesco Guidotti Team Manager Trackhouse

La notizia circolava da tempo nel paddock e ora è diventata ufficiale. Francesco Guidotti è il nuovo Team Manager del Trackhouse MotoGP Team.

La squadra americana capitanata da Justin Marks, ha valutato diversi candidati per il ruolo e ha concluso che il solido curriculum di Guidotti, maturato sia con team ufficiali sia con squadre private nel paddock MotoGP, lo rendesse la figura ideale per assumere la guida delle operazioni sportive del team.

Come recita il comunicato ufficiale, Guidotti arriva in un momento cruciale per lo sviluppo della Trackhouse Entertainment Group. L’azienda, fondata da Justin Marks nel 2020, ha attirato grande interesse verso i suoi programmi sportivi, tre charter nella NASCAR Cup Series e il team MotoGP, sia da parte di investitori istituzionali sia di nuovi sponsor. Questo interesse è cresciuto ulteriormente con l’inizio della terza stagione del team nel Mondiale MotoGP, caratterizzata da una serie di risultati importanti, frutto anche del lavoro di sviluppo del partner tecnico Aprilia sulla RS‑GP26.

Le prestazioni della moto e la velocità mostrate dai due piloti, #25 Raul Fernandez e #79 Ai Ogura, hanno reso la squadra una forza credibile nel 2026. Con la guida di Guidotti, Trackhouse ritiene che la sua ricerca incessante della competitività sia pronta a compiere un ulteriore passo avanti.

Per Francesco Guidotti, originario della Toscana, l’ingresso in Trackhouse rappresenta anche il rinnovo di un rapporto storico con Aprilia. Il costruttore di Noale fu infatti il suo primo datore di lavoro nel paddock MotoGP e, dopo alcuni anni lontano, Guidotti tornò contribuendo alla conquista del titolo mondiale Superbike nel 2010.

Dopo esperienze di successo sia con team privati sia con squadre ufficiali in MotoGP, e dopo un anno di pausa dal paddock, Guidotti torna ora in pista, pronto per una nuova sfida come Team Manager dell’unico team americano presente in MotoGP.

Dichiarazioni Justin Marks Ingaggio Francesco Guidotti Trackhouse MotoGP Team

“È un’evoluzione entusiasmante per Trackhouse annunciare ufficialmente Francesco Guidotti come nostro nuovo Team Manager MotoGP. Francesco ha una carriera lunga e di successo nelle corse motociclistiche professionistiche ma, cosa altrettanto importante, incarna la cultura e la visione della nostra azienda. Mentre entriamo nella prossima fase del nostro percorso nel Campionato del Mondo MotoGP, avere un team guidato da una figura del calibro di Francesco non farà che ampliare le opportunità davanti a noi.”

Dichiarazioni Francesco Guidotti Nuovo Team Manager Trackhouse MotoGP Team

“Prima di tutto, devo ringraziare Justin per la fiducia. Sono entusiasta di tornare e non avrei potuto sperare in un’opportunità migliore di questa. Trackhouse è un team giovane e professionale che ha già ottenuto risultati speciali, e farò del mio meglio per contribuire alla crescita della squadra e dei piloti. Tornare a lavorare con Aprilia è qualcosa di speciale per me – tanti bei ricordi e tanti amici. Sono davvero felice di unirmi al SuperFile Trackhouse MotoGP Team!”

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