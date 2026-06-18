MotoGP | GP Brno, Marquez: “Pista più fisica di Balaton”

Marc Marquez dopo l’hat-trick di Balaton Park, dove aveva centrato pole, vittoria Sprint e vittoria nella gara della domenica, arriva a Brno, un tracciato dove ha già vinto con la Ducati ma più fisico rispetto al circuito ungherese.

La Ducati Desmosedici GP ha già vinto in ben quattro occasioni su questo tracciato: Loris Capirossi inaugura la striscia di successi nel 2006, segue Casey Stoner nel 2007, fino ad arrivare ad Andrea Dovizioso nel 2018 e al più recente sigillo firmato da Marc Marquez nel 2025.

Su un tracciato che evoca grandi ricordi e che ben si adatta alle sue caratteristiche, Marc vuole rimanere in lotta con i più forti, anche se il nove volte iridato ha sottolineato come il circuito ceco sia molto più fisico rispetto a Balaton.

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“Le sensazioni in Ungheria sono state incredibili: risultato pieno con pole, Sprint e gara di domenica. Il layout del Balaton ci ha sicuramente favoriti, una pista non troppo impegnativa dal punto di vista fisico. Qui a Brno la situazione sarà diversa: è un tracciato bellissimo, che mi piace molto e dove in passato ho già vinto con la Ducati, ma è anche davvero tosto ed esigente. Affronteremo il weekend passo dopo passo, per trovare il nostro 100% ogni singolo giorno.”

Marquez arriva a Brno con un carico di fiducia enorme, frutto di un weekend perfetto in Ungheria che ha ricordato a tutti cosa significhi avere in pista un Campione capace di dominare in ogni condizione. L’hat‑trick di Balaton Park non è stato solo un risultato sportivo, ma un segnale chiaro: quando Marc trova il feeling, quando la moto risponde e quando il fisico regge, diventa ancora una volta uno dei riferimenti assoluti della MotoGP.

Brno, però, è un’altra storia. È una pista che richiede resistenza, precisione e una gestione del corpo molto più impegnativa rispetto al layout compatto e meno stressante del Balaton Park. Marquez lo sa bene: qui ha già vinto con la Ducati nel 2025, ma per ripetersi dovrà affrontare un fine settimana più complesso dal punto di vista fisico. Le variazioni altimetriche, i curvoni veloci e le staccate in appoggio mettono alla prova ogni muscolo, soprattutto per un pilota che negli ultimi anni ha dovuto convivere con infortuni e recuperi continui.

Il fatto che Brno sia uno dei tracciati storicamente più favorevoli alla Ducati aggiunge un ulteriore elemento di interesse. La Desmosedici ha sempre trovato qui un terreno ideale per esprimere la sua stabilità e la sua trazione, e Márquez ha dimostrato di saper sfruttare queste caratteristiche meglio di chiunque altro. Il ricordo della vittoria del 2025 è ancora vivo e rappresenta una motivazione in più per affrontare il weekend con ambizione.

Brno potrebbe diventare un altro capitolo importante della sua stagione. Se riuscirà a mantenere il livello mostrato in Ungheria e a gestire la componente fisica, potrà restare agganciato al gruppo dei più forti e continuare a costruire una seconda parte di campionato da protagonista per puntare davvero in alto.

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