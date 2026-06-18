MotoGP | GP Repubblica Ceca: le scelte Michelin per Brno

Gp Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026 – La MotoGP dopo la pausa seguita al Gran Premio d’Ungheria sbarca in Repubblica Ceca, esattamente a Brno.

In programma presso “l’Automotodrom Brno” la nona gara della stagione 2026 dal 19 al 21 giugno. Lo scorso anno, Michelin Motorsport e i suoi partner hanno riscoperto questo storico circuito dopo diverse stagioni di assenza, oltre a una superficie completamente rinnovata.

Per affrontare le incertezze legate al nuovo asfalto, Michelin ha selezionato tre mescole per la parte anteriore e tre per la posteriore nel 2025. I dati raccolti durante il fine settimana hanno confermato la qualità, il livello di aderenza e la bassa abrasività della nuova superficie. Quest’anno, consente ai team Michelin Motorsport di offrire un’assegnazione più mirata, comprendendo le due specifiche che hanno dimostrato versatilità e prestazioni nel 2025.

Il circuito di Brno, lungo 5,403 chilometri, presenta 14 curve, sei a sinistra e otto a destra, oltre a diverse sezioni veloci. I piloti affrontano una successione di zone di dure frenate, cambi di direzione, curve rapide e forti fasi di accelerazione. La differenza di altitudine tra i punti più alti e quelli più bassi è di 73 metri, rendendolo uno dei circuiti più “ondulati” del calendario.

Questa sequenza di salite e discese aggiunge ulteriore sfida per i piloti, ma anche per le gomme. La gomma anteriore deve garantire stabilità e precisione durante la frenata e l’ingresso in curva, mentre la ruota posteriore deve garantire trazione, costanza e un efficace controllo della temperatura in accelerazione.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Tutti alla Michelin sono felici di tornare a Brno, un circuito storico che abbiamo riscoperto lo scorso anno dopo diverse stagioni lontani. L’evento del 2025 è stato speciale perché la pista era stata completamente riasfaltata e avevamo pochissimi dati sulle caratteristiche del nuovo asfalto. Per precauzione, abbiamo quindi portato tre specifiche anteriori e tre posteriori. Gli pneumatici duri erano pensati principalmente come soluzione di riserva nel caso in cui la superficie si fosse rivelata particolarmente abrasiva o aggressiva, ma ciò non era avvenuto. L’asfalto era costante, liscio e privo di ostacoli, con un buon livello di grip, e i piloti hanno subito riportato un’ottima sensazione. Le nostre specifiche Soft e Medium sono state utilizzate con successo durante le prove, le qualifiche, lo Sprint e il Gran Premio. Domenica, quasi tutti i piloti hanno scelto la Medium sia davanti che dietro, una combinazione che ha fornito un ottimo equilibrio tra aderenza, stabilità e costanza durante i 21 giri di gara. Anche il livello di prestazioni è stato notevole, poiché i record principali sul giro sono stati battuti. Grazie alle informazioni raccolte, possiamo tornare quest’anno con un’allocazione più precisa che comprende due opzioni anteriori e due posteriori. Brno rimane comunque una vera sfida: i cambiamenti di dislivello sono significativi, le velocità sono elevate, le zone di frenata sono impegnative e alcune curve impongono pesanti carichi a entrambi gli pneumatici. Dobbiamo anche restare attenti al meteo, poiché potremmo incontrare condizioni calde, temperature fresche o pioggia durante lo stesso fine settimana. Abbiamo anche corso su una pista bagnata l’anno scorso. Il nostro L’allocazione ci consente quindi di coprire l’intera gamma di condizioni possibili e di fornire ai nostri partner pneumatici competitivi fin dall’inizio. Brno è anche un evento molto popolare tra i fan, in particolare nell’Europa centrale e orientale, mentre molti appassionati viaggiano anche da Italia, Francia, Spagna e Germania. L’atmosfera è sempre eccezionale.”

Per il Monster Energy Grand Prix della Repubblica Ceca 2026, Michelin Motorsport metterà a disposizione dei partner due specifiche Power Slick per la ruota anteriore: Soft e Medium. Entrambe le opzioni avranno una costruzione simmetrica.

Al posteriore, i piloti avranno anche la scelta tra mescolature morbide e medie. Questi pneumatici avranno un battistrada asimmetrico, con un lato destro più duro per soddisfare le maggiori esigenze generate dalle otto curve destre del circuito, rispetto a sei sinistre.

Queste quattro specifiche sono identiche a quelle offerte e utilizzate con successo nel 2025. I pneumatici Hard disponibili lo scorso anno, pensati come soluzioni di riserva nel caso in cui il nuovo asfalto si rivelasse abrasivo, non sono quindi più inclusi nell’assegnazione.

In caso di pioggia, Michelin fornirà la sua gamma Power Rain in mescolature morbide e medie sia anteriori che posteriori, seguendo lo stesso profilo della gamma Power Slick.

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