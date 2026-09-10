MotoGP | Michelin punta sulla continuità per il GP di Misano

Gp Misano MotoGP 2026 – Questo weekend la MotoGP farà tappa sulla costa adriatica per il Red Bull Grand Prix di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento della stagione 2026.

Il palcoscenico sarà il Misano World Circuit Marco Simoncelli, un tracciato che Michelin e i suoi partner conoscono in modo approfondito grazie ai numerosi test svolti durante l’anno.

Misano è infatti una pista utilizzata di frequente al di fuori dei weekend di gara, condizione che permette ai team e a Michelin di lavorare su una banca dati estremamente ampia. Le indicazioni raccolte nel 2025 hanno confermato la validità delle soluzioni che verranno riproposte anche quest’anno.

Un circuito che sollecita soprattutto l’anteriore

Inaugurato nel 1969 e profondamente rinnovato a partire dal 1993, il Misano World Circuit ospita la MotoGP dal 2007. Con i suoi 4.226 metri, il layout piatto e la percorrenza in senso orario, non è una pista caratterizzata da velocità di punta elevate. Tuttavia, presenta diverse curve lunghe e veloci che, unite alle fasi di frenata, impongono carichi importanti sull’anteriore.

Tra i punti più iconici spiccano il Curvone, una piega a destra affrontata a velocità sostenuta, e Tramonto, dove i piloti devono mantenere stabilità e precisione sotto un prolungato carico laterale.

L’asfalto offre un buon livello di grip naturale e l’usura rimane generalmente contenuta. La presenza di più curve a destra che a sinistra è un elemento chiave nella progettazione delle gomme posteriori asimmetriche scelte da Michelin.

Una selezione già validata nel 2025

Nel 2025 Michelin aveva portato tre specifiche all’anteriore e due al posteriore. Con l’evoluzione dell’allocazione prevista per il 2026, il numero di opzioni anteriori è stato ridotto a due sulla maggior parte dei circuiti.

A Misano, la mescola Hard anteriore proposta nel 2025 non era stata utilizzata in gara. Per questo motivo, Michelin ha confermato le due soluzioni preferite dai piloti: MICHELIN Power MotoGP Soft e Medium, entrambe simmetriche.

Al posteriore, i piloti ritroveranno le stesse due specifiche del 2025, Soft e Medium, entrambe asimmetriche per rispondere alle esigenze del tracciato italiano.

Lo scorso anno la Medium anteriore si era imposta come riferimento assoluto. Nella Tissot Sprint, tutti i piloti avevano scelto Medium davanti e Soft dietro, mentre sulla distanza del Gran Premio quasi l’intero schieramento aveva optato per Medium su entrambe le estremità.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Misano è un circuito che conosciamo molto bene, grazie ai test regolari svolti dai team. È una pista relativamente lenta e molto piatta, ma presenta curve lunghe e veloci e fasi di frenata che mettono sotto pressione l’anteriore. Il grip è generalmente buono e l’usura rimane moderata.

Quest’anno la nostra allocazione sarà più snella rispetto al 2025. Poiché la Hard anteriore non era stata utilizzata, i piloti avranno a disposizione le opzioni Soft e Medium simmetriche davanti, e Soft e Medium asimmetriche dietro. Le quattro specifiche sono identiche a quelle del 2025 e si sono dimostrate perfettamente adatte alle esigenze del circuito.

Lo scorso anno la Medium anteriore è stata la scelta di riferimento, abbinata alla Soft posteriore nella Sprint e alla Medium posteriore nel GP. Se troveremo condizioni simili, con temperature dell’asfalto tra 35 e 40°C, non ci aspettiamo sorprese nelle scelte. Misano resta comunque un evento speciale, con un’atmosfera unica e un pubblico sempre numeroso e appassionato.”

Scelta gomme Gp Misano 2026

Anteriore: Soft e Medium simmetriche.

Posteriore: Soft e Medium asimmetriche.

Nel 2025 la combinazione più utilizzata è stata Medium davanti + Soft dietro per la Sprint, e Medium/Medium per il GP.

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