MotoGP | GP Misano, Marini: “Correre in Italia è sempre fantastico”

Il GP di San Marino rappresenta la gara di casa per Luca Marini: il numero 10 vive a pochi chilometri dal circuito, che frequenta regolarmente per le sue giornate di allenamento.

Nel 2025 ha raccolto due settimi posti a Misano, una base solida da cui ripartire quest’anno. Reduce dai progressi mostrati in qualifica ad Aragon, Marini punta con decisione a centrare l’accesso diretto alla Q2 per potersi inserire subito nel gruppo di testa, evitando di dover rimontare dal traffico nelle prime fasi di gara.

Attualmente undicesimo nel Mondiale, il pesarese si trova a sole due lunghezze da Aldeguer ed è pronto a giocarsi ogni punto fino all’ultimo metro.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Misano MotoGP 2026

“Non vedo l’ora che arrivi questo fine settimana. Correre in Italia è sempre fantastico, grazie al calore del pubblico, e Misano è un circuito su cui amo particolarmente guidare. La sezione veloce nella parte posteriore del tracciato è eccezionale ed è un punto in cui in passato sono stato competitivo. Nell’ultima gara abbiamo fatto dei progressi con il setup per le qualifiche, quindi sono ottimista: spero di sfruttare questi passi avanti questo weekend e di riuscire a entrare tra i primi 12. In questo modo, credo che potremo lottare per qualcosa di più importante. Godiamoci il weekend insieme a tutti i tifosi!”

Adagiato sulla costa adriatica, a pochi passi da Misano Adriatico nel territorio riminese, il Misano World Circuit Marco Simoncelli è una presenza stabile nel calendario MotoGP dal 2007. Il tracciato da 4,2 km, nella configurazione dedicata al Gran Premio, propone 16 curve che premiano precisione e staccate decise, trasformandosi in un banco di prova severo tanto per i piloti quanto per le moto. L’energia del pubblico italiano e la lunga tradizione legata ai Gran Premi rendono Misano uno degli appuntamenti più suggestivi e ricchi di storia dell’intera stagione.

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