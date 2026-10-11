MotoGP | GP Indonesia, Marquez: “Mi sento vincitore”

Qualcuno si poteva aspettare un Marc Marquez “cupo” dopo il sesto posto del Gran Premio di Indonesia, diciassettesima tappa della MotoGP 2026 e invece il nove volte iridato della Ducati ha detto di sentirsi vincitore.

Non è stata una battuta quella del pilota di Cervera, che sapeva che la pista di Mandalika sarebbe stata ostica alla Ducati e che la vittoria della Sprint Race era stata solamente casuale.

Il #93 della casa di Borgo Panigale che era arrivato in Indonesia con due punti di svantaggio su Martin e che dopo la Sprint Race si era portato a +4, lascia Mandalika a -2, stesso distacco di quando era arrivato, si spiega il suo sentirsi vincitore in una pista non solo non favorevole alla sua Desmosedici, ma che non aveva mai visto Marquez al traguardo della gara domenicale. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Gara GP Indonesia Mandalika MotoGP 2026

“Non avevo problema di pressione, già dal weekend la nostra posizione era questa, ieri è stato un caso a parte. Mi sento vincitore questo weekend perché non ho perso punti importanti da Martin. Se guardi Assen, Aprilia volava, sapevamo che Mandalika per noi era il circuito peggiore. Oggi abbiamo faticato, ho finito a 10 secondi dal primo ma abbiamo portato a casa 22 punti. Pedro mi voleva fare passare ma io non me la sentivo perchè facevo fatica. Per un momento ho pensato che fosse Diggia dietro di me e avevo pensato di farlo passare ma sapevo che 12 giri con Ogura dietro e Acosta con problemi di pressione, sapevo che prima o poi andavano avanti e non volevo perdere tempo perché non sapevo dov’era l’altro gruppo. All’inizio gara, l’obiettivo era gestire la gomma altrimenti sarei finito come Diggia. Dopo a metà gara sembrava che andassi meglio ma poi ero in difficoltà e menomale che ho gestito.”

Un pensiero poi a Maximo Quiles, nuovo Campione del Mondo della classe Moto3, pilota gestito dai fratelli da lui e suo fratello Alex: “Quiles? Mi alleno con lui tanti giorni, è uno che fa le cose diversamente dagli altri. Sono felice per lui, noi lo aiutiamo ma quando uno ha talento, ha talento.”

4/5 - (21 votes)