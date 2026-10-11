Moto3 | Gp Indonesia: vince Quiles ed è Campione del Mondo

Moto3 GP Indonesia Mandalika Gara – Maximo Quiles è il nuovo Campione del Mondo della classe Moto3 2026.

Il pilota del Team Aspar ha centrato il Mondiale Moto3 andando a vincere la decima gara della stagione, il Gran Premio di Indonesia, 17esimo appuntamento del Motomondiale 2026 corso al Mandalika International Circuit.

Autore di una bella partenza, ha preso il comando delle operazioni nel corso del secondo giro, allungando sulla concorrenza. Nonostante due errori, il #28 ha tagliato il traguardo in solitaria diventando Campione della classe Moto3.

Nato il 19 marzo 2008, centra l’alloro iridato a 18 anni, 6 mesi e 22 giorni, dopo una stagione da vero dominatore. Vincitore in Brasile, Spagna, Francia, Catalunya, Ungheria, Olanda, Aragon, Misano, Austria e oggi in Indonesia. Sempre a podio tranne al Mugello e Silverstone (gara saltata per infortunio, ndr).

Quiles ha esordito nel Gran Premio delle Americhe del 2025, centrando il primo podio nella stessa stagione a Silverstone con la prima vittoria sempre nel 2025 nel Gran Premio d’Italia.

Quiles ha iniziato a correre in moto ad appena sei anni nel Campionato Murcia Mini Speed, compiendo il salto a livello nazionale nel 2017 e conquistando i suoi primi titoli nelle categorie giovanili, come il Campionato Spagnolo Minimoto e il campionato Cuna de Campeones.

MAXIMO HAS DONE IT 🥇 QUILES WINS THE RACE AND CLINCHES THE #Moto3 CHAMPIONSHIP 🏆 #IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/uRJVJXtk8w — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026

Parlando della gara dietro a Quiles hanno chiuso David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).

Bella gara per il nostro Matteo Bertelle che dopo aver perso quattro posizioni in partenza, era stato capace di recuperare fino al sesto posto, poi un contatto lo ha fatto retrocedere in 15esima posizione. Da lì la grandissima rimonta sino al quarto posto a soli 0.094s da Uriarte.

Dietro a Bertelle Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3), quinto, Veda Pratama (Honda Team Asia), Adrian Fernandez (Leopard Racing), il nostro Guido Pini (Leopard Racing), Joel Esteban (LEVEL UP – MTA) e a chiudere la Top Ten Scott Ogden (CIP Green Power).

A punti anche Ryusei Yamanaka (AEON Credit – MT Helmets – MSI), Adrian Cruces (CIP Green Power), Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI) e Jesus Rios (Rivacold Snipers Team).

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