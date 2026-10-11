Moto3 | Gp Indonesia: vince Quiles ed è Campione del Mondo
Decimo successo stagionale per il pilota del Team Aspar, vero dominatore della stagione
Moto3 GP Indonesia Mandalika Gara – Maximo Quiles è il nuovo Campione del Mondo della classe Moto3 2026.
Il pilota del Team Aspar ha centrato il Mondiale Moto3 andando a vincere la decima gara della stagione, il Gran Premio di Indonesia, 17esimo appuntamento del Motomondiale 2026 corso al Mandalika International Circuit.
Autore di una bella partenza, ha preso il comando delle operazioni nel corso del secondo giro, allungando sulla concorrenza. Nonostante due errori, il #28 ha tagliato il traguardo in solitaria diventando Campione della classe Moto3.
Nato il 19 marzo 2008, centra l’alloro iridato a 18 anni, 6 mesi e 22 giorni, dopo una stagione da vero dominatore. Vincitore in Brasile, Spagna, Francia, Catalunya, Ungheria, Olanda, Aragon, Misano, Austria e oggi in Indonesia. Sempre a podio tranne al Mugello e Silverstone (gara saltata per infortunio, ndr).
Quiles ha esordito nel Gran Premio delle Americhe del 2025, centrando il primo podio nella stessa stagione a Silverstone con la prima vittoria sempre nel 2025 nel Gran Premio d’Italia.
Quiles ha iniziato a correre in moto ad appena sei anni nel Campionato Murcia Mini Speed, compiendo il salto a livello nazionale nel 2017 e conquistando i suoi primi titoli nelle categorie giovanili, come il Campionato Spagnolo Minimoto e il campionato Cuna de Campeones.
MAXIMO HAS DONE IT 🥇
QUILES WINS THE RACE AND CLINCHES THE #Moto3 CHAMPIONSHIP 🏆
#IndonesianGP 🇮🇩 https://t.co/uRJVJXtk8w
— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 11, 2026
Parlando della gara dietro a Quiles hanno chiuso David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo).
Bella gara per il nostro Matteo Bertelle che dopo aver perso quattro posizioni in partenza, era stato capace di recuperare fino al sesto posto, poi un contatto lo ha fatto retrocedere in 15esima posizione. Da lì la grandissima rimonta sino al quarto posto a soli 0.094s da Uriarte.
Dietro a Bertelle Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3), quinto, Veda Pratama (Honda Team Asia), Adrian Fernandez (Leopard Racing), il nostro Guido Pini (Leopard Racing), Joel Esteban (LEVEL UP – MTA) e a chiudere la Top Ten Scott Ogden (CIP Green Power).
A punti anche Ryusei Yamanaka (AEON Credit – MT Helmets – MSI), Adrian Cruces (CIP Green Power), Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3), Hakim Danish (AEON Credit – MT Helmets – MSI) e Jesus Rios (Rivacold Snipers Team).
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Moto3 Gara Mandalika - GP Indonesia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|32:36.82
|2
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+2.994
|3
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|+5.156
|4
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|+5.250
|5
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|+10.967
|6
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|+12.017
|7
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|+12.317
|8
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|+12.890
|9
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|+17.608
|10
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|+17.659
|11
|6
|Ryusei Yamanaka
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+22.978
|12
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|+23.059
|13
|11
|Adrian Cruces
|Cip Green Power
|+25.772
|14
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|+25.933
|15
|54
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|+26.067
|16
|32
|Zen Mitani
|Honda Team Asia
|+26.206
|17
|85
|Kiattisak Singhapong
|Rivacold Snipers Team
|+26.536
|18
|97
|Marco Morelli
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|+26.776
|19
|8
|Eddie O'shea
|Gryd Racing
|+27.989
|20
|21
|Ruche Moodley
|Code Motorsports
|+60.520
Mandalika - GP Indonesia - Risultati Gara
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login