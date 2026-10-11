MotoGP | GP Indonesia, Acosta: “La lotta con Marquez non è stata vera”

Pedro Acosta ha chiuso la gara domenicale del Gran Premio di Indonesia in quinta posizione. Lo “Squalo” di Mazarron ha portato la sua KTM RC16 al traguardo dietro a ben quattro Aprilia RS-GP26, quelle di Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Jorge Martin e Ai Ogura.

In gara ha lottato con il suo prossimo compagno di squadra Marc Marquez, una lotta che il #37 della KTM ha giudicato non vera perchè caratterizzata da problemi di pressione alla gomma anteriore della sua RC16. Ad onor del vero Acosta era convinto che lo stesso problema avesse afflitto anche l’anteriore Michelin del nove volte iridato, con quest’ultimo che ha però smentito. Ecco cosa ha detto ai microfono di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Pedro Acosta Gara GP Indonesia Mandalika MotoGP 2026

“La lotta con Marc non è stata vera, l’ho lasciato andare, poi mi ha lasciato andare lui e abbiamo perso tanto tempo. Alla fine è andata bene. Il warning è arrivato presto a 13 giri alla fine, avevo tempo per gestire poi sono arrivati Ogura e Di Giannantonio, abbiamo fatto il massimo. Top 5 con possibilità di fare anche nei primi quattro. Marc non è uno che ti lascia spazio per farti passare, abbiamo perso tempo perché il suo passo era come il mio e potevamo fare meglio per non far avvicinare gli altri. Abbiamo fatto il massimo. La bagarre con Ogura? Tutte le Aprilia sono andate molto veloci, abbiamo provato ad essere più vicini a loro ma è stato difficile provare ad andare con lui, anche la gomma dietro era alla fine.”

Il quinto posto finale lascia ad Acosta sensazioni contrastanti. Da una parte la soddisfazione per aver raccolto un risultato solido in una gara complicata, dall’altra il rammarico per non essere riuscito a sfruttare appieno il potenziale mostrato durante il fine settimana indonesiano.

Il pilota KTM ha infatti dovuto fare i conti molto presto con i problemi legati alle pressioni degli pneumatici, una situazione che lo ha costretto a modificare il proprio approccio alla gara. Da quel momento l’obiettivo principale è diventato quello di gestire la situazione senza compromettere il risultato finale, rinunciando inevitabilmente a una parte della propria aggressività.

Per lo “Squalo” di Mazarron resta quindi la consapevolezza di aver ottenuto il massimo possibile nelle condizioni date, con lo sguardo già rivolto al prossimo appuntamento del campionato.

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