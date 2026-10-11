MotoGP | GP Indonesia, Martin: “Ho fatto il massimo”

Jorge Martin dopo aver perso sabato la leadership della classifica iridata a favore di Marc Marquez, l’ha riconquistata oggi nella gara “lunga” del Gran Premio di Indonesia, 17esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il #89 dell’Aprilia che ieri aveva dominato la Sprint Race prima che problemi di pressione della gomma anteriore lo relegassero in seconda posizione e un successivo errore lo portasse a tagliare il traguardo in quarta posizione, ha chiuso la gara domenicale in terza posizione, tornando a +2 sul connazionale della Ducati.

Quello che risalta all’occhio guardando i risultati, è che il pilota di San Sebastian de Los Reyes è al comando della classifica con una sola vittoria stagionale, quella arrivata a Le Mans. Una sua caratteristica, perchè anche quando vinse il Mondiale MotoGP nel 2024 vinse solo tre gare. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Gara GP Indonesia mandalika MotoGP 2026

“Sono contento, non sono partito molto bene e ho dovuto recuperare. Ho fatto fatica con il davanti ma poi ho sorpassato Diggia (Di Giannantonio) e Marc (Marquez), ho fatto il massimo. Marco e Raul avevano una marcia in più, contento per un altro podio, torniamo in testa ed è importante essere in lotta. Forse avrei potuto battere Raul (Fernandez) ma Marco (Bezzecchi) aveva due decimi in più nel veloce e questo l’ho pagato tutto il weekend, sia in qualifica che in gara. I Campioni devono avere tutto, determinazione e intelligenza, non solo velocità e se le cose non vanno bene, continuare a spingere. Io darò il massimo e vediamo cosa succede. L’Aprilia che abbiamo adesso è completamente diversa da quella di inizio stagione, ci siamo adattato ai miglioramenti, Aprilia è una fabbrica che vuole vincere. Soffro al venerdì ma poi miglioro negli altri giorni, ringrazio tutta Noale per il lavoro che fanno.”

Il terzo posto conquistato a Mandalika rappresenta un risultato molto importante nell’economia del Campionato. Pur senza riuscire a lottare concretamente per la vittoria, Martin ha infatti ottenuto punti preziosi che gli hanno consentito di tornare immediatamente al comando della classifica generale dopo il sorpasso subito nella Sprint Race.

Ancora una volta lo spagnolo ha dimostrato una delle sue qualità migliori: la capacità di massimizzare il risultato. Dopo una partenza non perfetta, il pilota Aprilia è riuscito a recuperare posizioni con pazienza e intelligenza, evitando rischi eccessivi e portando a casa un podio dal peso specifico elevatissimo.

Martin sa perfettamente che il titolo non si conquista soltanto vincendo gare, ma anche limitando i danni nei fine settimana più difficili. È una filosofia che lo aveva già portato al successo in passato e che continua a rappresentare uno dei suoi punti di forza.

Foto: Michelin

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