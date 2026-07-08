MotoGP | GP Germania, Marini: “Obiettivo Q2”

Luca Marini arriva in Germania senza aver ancora mancato la zona punti nelle domeniche del 2026, una costanza che lo mantiene a soli cinque punti dalla top ten iridata.

L’obiettivo per il weekend resta invariato: entrare nei primi dieci al termine della Practice del venerdì pomeriggio per centrare l’accesso diretto in Q2.

Gara dopo gara il pesarese ha dimostrato un ottimo passo alla domenica, ma la posizione di partenza continua a limitarne il potenziale complessivo. Ecco cosa ha detto il #10 della Honda.

Dichiarazioni Luca Marini Preview Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Negli ultimi weekend siamo riusciti a chiudere la domenica con un risultato accettabile dopo tanto duro lavoro. Il nostro obiettivo è raggiungere il nostro livello molto, molto prima e, come sempre, cercare di conquistare uno dei posti in Q2. L’anno scorso abbiamo ottenuto un ottimo risultato in Germania al mio rientro dall’infortunio, ma è stata una gara piuttosto strana. C’è ancora del lavoro da fare, ma tutti i miei colleghi del box hanno fatto un ottimo lavoro quest’anno e so che possiamo fare presto il passo avanti necessario.”

Lungo appena 3,67 km e teatro di una gara da 30 giri, il Sachsenring rappresenta un circuito completamente diverso rispetto alla maggior parte delle piste del Campionato del Mondo. Con un rettilineo principale di soli 700 metri, il tracciato tedesco mette alla prova soprattutto aderenza in piega, velocità di percorrenza e stabilità.

Nel 2025, Johann Zarco è riuscito a portare la Honda RC213V in prima fila in quello che poi si è trasformato in un GP di Germania caotico. Essendo una pista stretta e molto tecnica, la posizione in griglia diventa fondamentale per evitare manovre troppo aggressive alla Curva 1 allo spegnimento dei semafori, sia il sabato che la domenica.

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